Baerbock critique le personnel des médias russes.

Il a été clairement établi par la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, que la Russie ne respecte pas les normes de la communauté internationale. Un représentant des médias russes a tenté de confronter Baerbock pendant son interaction avec les journalistes allemands, mais a été fermement repoussé par elle devant les caméras en direct.

Un incident s'est produit impliquant un représentant des médias russes pendant l'intervention de la ministre des Affaires étrangères Baerbock auprès des journalistes à l'immeuble de l'ONU à New York. Un journaliste de la chaîne d'État russe Channel 1 a tenté de perturber Baerbock alors qu'elle se dirigeait vers les journalistes allemands. Il a ensuite essayé de se faufiler à côté d'elle avant le début de sa déclaration.

Les officiels du ministère des Affaires étrangères ont demandé à l'homme de faire la queue avec les autres journalistes. Baerbock est également intervenue, en insistant pour qu'il respecte la file d'attente afin de permettre la tenue de la conférence de presse. Baerbock a commencé son intervention en déclarant : "Bon après-midi, alors que je suis ici à l'Assemblée générale des Nations unies, le cœur des pulsations mondiales, il est clair que lorsque tout le monde ne respecte pas les règles, des événements comme les conférences de presse ou même le monde peuvent déraper." Il est crucial, a-t-elle maintenu, de s'aligner sur ceux qui souhaitent maintenir la stabilité mondiale, même en temps de désaccord, comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Baerbock a également exhorté la Chine, conformément à ses obligations au chapitre de la Charte des Nations unies, à contribuer à une résolution pacifique du conflit. Le sujet avait été abordé lors de sa réunion avec le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi plus tôt dans la journée. Elle a souligné l'importance de la contribution mutuelle pour la paix, en déclarant : "Pour que la paix soit atteinte, chacun doit jouer son rôle." Les opportunités doivent être saisies, a-t-elle instruit, même en cas de désaccord, "pour progresser vers une solution grâce à diverses collaborations". La Charte des Nations unies constitue le cœur de cet objectif.

"Éviter de déclencher un autre conflit"

Craignant l'escalade d'un autre conflit au Moyen-Orient, Baerbock a mis en garde contre de nouvelles hostilités après des frappes aériennes israéliennes importantes contre des miliciens du Hezbollah au Liban. "Nous devons éviter un autre conflit au Moyen-Orient, mais nous devons chercher la désescalade, surtout given the current situation in Lebanon," said the Green politician. Reports of civilian casualties, including children and UNHCR staff, highlighted the urgent need for peace efforts from all parties involved. "De-escalation is necessary on all sides," Baerbock added.

The UNHCR confirmed the death of an employee's youngest son after her house was hit by an Israeli rocket. Another staff member also lost her life at the UNHCR office in Tyre. Since Monday, at least 558 individuals have reportedly been killed in the air strikes, according to Lebanese authorities. Over 1835 people have been injured.

In light of the situation, Baerbock advocated for the Commission to adopt implementing acts, ensuring compliance with the rules of this Regulation, to avoid any misunderstandings or misinterpretations during international interactions.

