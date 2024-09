Baerbock annonce une aide hivernale de 100 millions d'euros pour l'Ukraine

Une réunion du Meetup pour l'avocacy de la Moldavie a lieu à Chisinau. Elle porte sur la candidature de la Moldavie à l'adhésion à l'UE et sur les moyens de renforcer ses défenses contre les attaques clandestines de la Russie. L'Ukraine est également un point focal.

L'Allemagne apporte un supplément de 100 millions d'euros à l'Ukraine pendant l'hiver, compte tenu des attaques continues de la Russie sur son infrastructure. Avertie de la planification par la Russie d'une autre guerre d'hiver destinée à rendre la vie en Ukraine aussi désagréable que possible, la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock a pris la parole lors de la 5ème réunion de soutien à la Moldavie à Chisinau. Elle a mis en évidence que la moitié de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine a été détruite.

De nombreux partenaires internationaux ont examiné des stratégies pour aider la Moldavie dans sa voie vers l'UE et la protéger des attaques hybrides de la Russie. Baerbock a exprimé ses préoccupations quant au sort de l'Ukraine, déclarant : "Si l'Ukraine tombe, alors la Moldavie pourrait suivre." L'alliance a été lancée par Baerbock, ainsi que par la France et la Roumanie, en avril 2022. Baerbock a salué les progrès de la Moldavie dans l'obtention de soutiens.

Poutine cherchait à affaiblir la Moldavie, mais "ses efforts ont échoué. Maintenant, la Moldavie, comme l'Ukraine, est également un potentiel membre de l'UE." L'accent est maintenant mis sur la stabilisation du pays. La présidente de la Moldavie, Maia Sandu, a appelé les partenaires à maintenir leur soutien. "Nous sommes à court de temps", a-t-elle déclaré. La croissance économique est essentielle pour renforcer la démocratie, la base pour établir une économie prospère. La Moldavie est impatiente de stimuler la croissance et la stabilité chez elle et dans la région, mais elle ne peut pas le faire seule.

La Moldavie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, est divisée entre des factions pro-européennes et pro-russes, comme l'Ukraine. Elle est devenue un pays candidat à l'UE en 2022, avec l'Ukraine. Le 20 octobre, la Moldavie organisera un référendum en même temps que son élection présidentielle pour décider si l'adhésion à l'UE doit être inscrite dans sa constitution, consolidant ainsi sa voie européenne. L'objectif ambitieux est de rejoindre l'UE d'ici 2030, mais ils travaillent dans cette direction. Il y a eu des discussions sur le soutien à la voie de l'UE de la Moldavie par le biais de réformes du secteur de la justice et de mesures anti-corruption, a mentionné Baerbock.

À l'avenir, le gouvernement de Chisinau aura accès à une variété de ressources pour se soutenir, notamment des connaissances sur l'ajustement aux normes agricoles européennes ou la formation judiciaire. L'Allemagne et la Moldavie ont conclu un accord sur le secteur du cyber pour renforcer la résistance du pays aux campagnes de déstabilisation et de désinformation en provenance de Moscou. Grâce aux ressources informatiques, au partage d'informations et à la formation, ils cherchent à prévenir les attaques informatiques et à révéler la désinformation. Baerbock a ajouté : "Dans cette guerre hybride, les campagnes de fausses informations et les acteurs russes trompeurs utilisent les mensonges

