19:11 Estonie : stocks d'armement russes sévèrement touchés pour deux à trois moisSelon des sources estoniennes, l'attaque de drones ukrainiens contre un dépôt de munitions à Tver a sérieusement compromis les réserves d'armement de la Russie. Le colonel Ants Kiviselg, chef des services de renseignement militaire estoniens, a révélé ces informations à l'agence de presse estonienne ERR. L'attaque du 18 septembre a entraîné la destruction d'environ 30 000 tonnes de munitions, a noté Kiviselg. Cela équivaut à une réserve suffisante pour deux à trois mois, a-t-il ajouté. "Les conséquences de cette perte seront ressenties sur le champ de bataille dans les semaines à venir."

18:25 Premiers pilotes ukrainiens achèvent leur formation sur Alpha-Jet en FranceLe premier groupe de pilotes ukrainiens a réussi à terminer leur formation sur Alpha-Jet en France, comme l'a annoncé l'armée française. Depuis mars 2024, l'armée de l'air française forme des pilotes ukrainiens pour piloter des avions de combat F-16. L'Ukraine demande des avions de combat à ses alliés occidentaux depuis le début de la guerre. Les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et la Norvège ont collectivement promis plus de 60 avions F-16 à l'Ukraine, mais la formation des pilotes a été un problème jusqu'à présent. L'avion de combat F-16 est l'un des avions militaires les plus puissants du monde, utilisé dans plus de deux douzaines de pays.

17:51 Scholz rencontrera Zelensky à New YorkLe chancelier allemand Olaf Scholz rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son voyage à New York lundi. Des entretiens de suivi sont prévus avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, selon des sources gouvernementales. Zelensky présentera un "Plan de victoire" lors de son voyage aux États-Unis pour contrer l'agression russe. Une réunion avec le président américain Joe Biden à Washington est prévue jeudi. "Nous voulons souligner à New York que ce conflit, la guerre d'agression russe, est une question prioritaire", a déclaré un responsable gouvernemental de haut niveau lors d'un point de presse sur le voyage du chancelier.

17:02 Poutine décline l'invitation du MexiqueLe président russe Vladimir Poutine ne participera pas à l'investiture du président mexicain Claudia Sheinbaum, selon le média en ligne "Ukrajinska Prawda". Un porte-parole russe a confirmé l'invitation de Poutine à la cérémonie. À la place, un représentant le représentera. Aucun motif n'a été donné par le porte-parole. Auparavant, l'Ukraine avait exigé que le Mexique arrête Poutine s'il visitait le pays, en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Le Mexique a signé le Statut de Rome en 2005, le soumettant à la juridiction de la Cour pénale internationale.

16:19 La Fédération russe des échecs demande à Carlsen de rendre l'argent gagné en RussieLe vice-président de la Fédération russe des échecs a exhorté le champion du monde d'échecs Magnus Carlsen à rendre l'argent gagné lors de tournois en Russie. Cela a été rapporté par le fournisseur de paris "telecomasia.net" sur son portail d'actualités. Carlsen avait précédemment demandé aux joueurs russes et biélorusses de participer à des tournois internationaux sous un drapeau neutre lors d'une cérémonie de remise de prix. "Je tiens à rappeler à Carlsen que le début de sa carrière professionnelle s'est déroulé en Russie", a déclaré le vice-président Sergey Smagin. "Il est venu dans notre pays en tant que jeune homme, a participé à divers tournois et a gagné beaucoup d'argent ici. Avant d'exprimer des opinions négatives sur la Russie, Carlsen devrait d'abord rendre ce qu'il doit de ses gains."

15:26 La Hongrie pousse pour une coopération économique accrue avec la RussieLe ministre des Affaires étrangères hongrois Peter Szijjarto a plaidé en faveur d'une expansion de la coopération économique avec la Russie dans des secteurs non soumis aux sanctions de l'UE. Il l'a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre russe de la Santé Mikhail Murashko lors d'un forum économique en Hongrie. Szijjarto a également réaffirmé que, selon le gouvernement hongrois, les sanctions de l'UE "se sont avérées inefficaces". La Hongrie est membre à la fois de l'UE et de l'OTAN. Les visites de membres du gouvernement russe dans ces pays sont devenues rares depuis le début de la guerre en Ukraine.

14:57 Un citoyen américain tué par des soldats russes en UkraineUn citoyen américain qui a combattu pour les séparatistes pro-russes dans l'Est de l'Ukraine a été torturé et assassiné par des soldats russes, selon des rapports russes. Un comité d'enquête basé à Moscou chargé d'enquêter sur les crimes graves a déclaré que le crime s'est produit en avril par trois soldats russes. Un quatrième soldat est accusé d'avoir aidé à dissimuler le corps. Aucun motif n'a été donné par le comité. Russell Bentley, également connu sous le nom de "Texas" ou "Donbass Cowboy", a rejoint les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou en Ukraine en 2014. Bentley a combattu de leur côté jusqu'en 2017 et est resté dans l'Est de l'Ukraine depuis.

La Russie s'apprête à reprendre le contrôle de la région frontalière de Kursk, actuellement sous contrôle ukrainien, selon les déclarations de responsables russes. "Nos troupes se débrouillent admirablement et elles atteindront cet objectif. Le contrôle sera rétabli", a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin russe. Malgré les défis dans les territoires occupés par la Russie, un renversement de situation en faveur de la Russie est attendu prochainement, a ajouté Peskov. L'armée ne divulguera pas ses plans publics pour récupérer le contrôle. Le calendrier exact n'a pas été discuté par Peskov.

Des rumeurs suggèrent que les autorités et l'armée russes dans la région de Kursk pourraient avoir eu connaissance préalable d'une attaque ukrainienne imminente, selon un rapport du Guardian, qui cite des documents supposément russes découverts par les forces ukrainiennes lors de leur offensive à Kursk. Le Guardian ne peut pas vérifier indépendamment l'authenticité de ces documents, mais ils présentent des caractéristiques typiques de la communication militaire russe légitime. Ces documents indiquent des avertissements au sein des autorités et de l'armée russes concernant des avancées spécifiques des Ukrainiens sur le territoire russe, remontant à janvier 2024. Des mesures pour renforcer les défenses frontalières ont été rapportées dès mi-mars. Cependant, des plaintes ont persisté jusqu'en juin, contestant que les unités dans la région étaient souvent seulement à 60-70% composées de réservistes entraînés. Les forces ukrainiennes ont lancé une attaque surprise sur la région de Kursk au début août.

Une source d'information russe et la BBC affirment avoir identifié plus de 70 000 soldats russes tués en Ukraine. Le service russe de la BBC affirme avoir identifié les noms de 70 112 soldats russes tués en Ukraine, bien que les experts estiment que le nombre réel est probablement plus élevé. Ce chiffre est issu d'une analyse de déclarations publiques, d'obituaires, d'annonces en ligne et de monuments funéraires dans les cimetières russes, couvrant la période allant du début de la guerre en février 2022 à septembre 19. Mediazona estime que le nombre réel de soldats russes tués en Ukraine dépasse 120 000. Le gouvernement russe considère le nombre total de soldats russes tués comme un secret d'État.

L'Ukraine a largement interdit l'utilisation de Telegram pour les fonctionnaires, militaires et personnel de sécurité. Le Conseil de sécurité et de défense nationale l'a annoncé sur leur page Facebook, déclarant que l'installation et l'utilisation de Telegram sur les appareils officiels des fonctionnaires, des militaires, des employés du secteur de la sécurité et de la défense, et des opérateurs d'infrastructure critique est maintenant interdite. La raison invoquée est la sécurité nationale.

La Raiffeisen Bank International (RBI) d'Autriche vend sa filiale bélorusse et quitte le marché bélorusse. La RBI a annoncé avoir signé un accord pour vendre sa participation de 87,74 % à Soven 1 Holding Limited. Cette vente aura un impact significatif sur les résultats financiers de la RBI. La RBI a déjà réduit ses opérations en Russie sous la pression de la Banque centrale européenne. Cependant, un tribunal russe a émis une injonction temporaire empêchant la RBI de vendre sa banque filiale en Russie.

La Commission européenne prévoit reportedly de fournir un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine dans le cadre des plans d'aide des sept principales nations industrialisées de l'Ouest (G7). Des sources du "Financial Times" confirment cela, indiquant que le prêt fait partie de l'intention du G7 d'offrir 50 milliards de dollars (environ 46 milliards d'euros) à l'Ukraine en utilisant les profits des actifs étatiques russes gelés.

Entre-temps, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé publiquement une aide financière de jusqu'à 35 milliards d'euros

Le gouvernement russe met en garde l'Occident contre la fourniture d'armes à portée de tir étendue ciblant des lieux à l'intérieur du territoire russe. Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova, si une telle situation se produisait, le conflit prendrait une toute autre forme, ayant des conséquences dangereuses à l'échelle mondiale. Les négociations avec les États-Unis ne sont pas possibles pour le moment, ajoute la porte-parole. Il n'y aura pas de rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, car "ils n'ont rien à discuter". Auparavant, le secrétaire général sortant de l'OTAN Jens Stoltenberg a souligné que la Russie n'avait pas encore franchi plusieurs lignes rouges dessinées par le président Vladimir Poutine. "Il ne l'a pas fait parce qu'il comprend que l'OTAN est la plus puissante alliance militaire du monde", a déclaré Stoltenberg.

La Commission européenne clarifie que les citoyens ukrainiens masculins de l'âge de la conscription ne peuvent pas être expulsés des pays de l'Union européenne. "Ukrajinska Prawda" rapporte cela. Cela n'est pas envisageable en raison de la directive sur la protection temporaire, souligne la commissaire aux Affaires intérieures Ylva Johansson. "Nous soutiendrons ceux qui souhaitent retourner en Ukraine, et nous collaborerons avec les autorités et le gouvernement ukrainiens pour identifier les meilleures méthodes pour faciliter leur retour. Nous n'expulserons personne de l'UE", réaffirme-t-elle. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski avait exhorté les pays européens de l'Ouest à encourager les hommes ukrainiens de l'âge de la conscription à retourner en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiha aurait soutenu cette idée.

22:10 Le général Freuding repère des "détours" dans les sanctions russesLe coordinateur allemand de l'aide à l'Ukraine, Christian Freuding, commente l'industrie de défense russe : "Malgré les défis posés par les sanctions, les Russes semblent avoir trouvé des moyens de maintenir leur industrie de défense en fonctionnement, en utilisant des détours et en s'appuyant sur des partenaires comme la Chine, la Corée du Nord et l'Iran." Bien que les sanctions semblent avoir un effet, il y a toujours la possibilité de découvrir "des routes alternatives ou des manœuvres complètement légales".

20:30 Von der Leyen promet plus d'aide à l'Ukraine en matière d'énergieLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un soutien supplémentaire aux approvisionnements en énergie de l'Ukraine cet hiver lors de sa visite à Kyiv. "Avec la saison de chauffage qui approche et la Russie qui continue de cible l'infrastructure énergétique, nous sommes déterminés à soutenir l'Ukraine dans ses efforts valeureux. Je suis ici pour discuter de notre aide, allant de la préparation de l'hiver à la défense, à l'adhésion à l'UE et au financement du G7."

18:50 L'UE envisage des restrictions de visa pour les GéorgiensL'UE pourrait restreindre la libre circulation des Géorgiens en raison de reculs démocratiques sous la parti rêve géorgien au pouvoir, a déclaré un responsable de l'UE à Politico. "Toutes les possibilités sont sur la table" si la tendance autoritaire persiste, y compris une suspension temporaire de la libéralisation des visas. Récemment, le parti au pouvoir a adopté une loi sur les agents étrangers similaire à la législation répressive de la Russie utilisée contre les critiques du Kremlin.

17:32 L'Ukraine dénonce la proposition de la Pologne sur le statu de la CriméeLe ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a condamné la proposition de la Pologne sur le statu de la Crimée, déclarant que les compromis sont hors de question. Le ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski a suggéré un référendum comme solution de négociation avec la Russie. "Tout l'accent doit être mis sur la récupération de la péninsule plutôt que de satisfaire les demandes de la Russie au détriment de l'Ukraine et de contourner le droit international."

15:52 Von der Leyen arrive officiellement à Kyiv - Entretiens avec ZelenskyyAttendue à Kyiv aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit discuter de la préparation de l'hiver avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. "Certainement, la question de l'énergie est d'une importance capitale", a mentionné Zelenskyy. Outre l'énergie, des sujets tels que les activités militaires, les livraisons d'armes, les projets de défense conjoints et l'adhésion de l'Ukraine à l'UE seront abordés, ainsi que l'aide financière supplémentaire pour le pays en conflit avec la Russie.

14:12 L'Ukraine rejoint pour la première fois un exercice de drones de l'OTANDuring its prime role by the Dutch, Ukraine is partaking in a NATO exercise for the first time, aiming to test counter-drone systems. NATO reported that more than 60 anti-drone technologies, including sensors, drone-to-drone systems, jammers, and cybercatchers, were being used in this exercise. Ukraine's participation is in line with the NATO-Ukraine action plan for innovation cooperation, agreed upon during the July summit.

12:30 Activiste tuée en Géorgie après une loi anti-LGBTQL'activiste transgenre Kesaria Abramidze a été brutalement assassinée dans son appartement en Géorgie, avec de multiples coups de couteau. Son petit ami est le principal suspect, accusé de meurtre avec "une exceptionnelle brutalité et en raison du genre". Sa mort est survenue un jour après l'adoption d'une loi "sur les valeurs familiales" critiquée par l'UE et les droits de l'homme, qui restreint les droits LGBTQ, notamment en interdisant les procédures de réattribution de genre, et qui copie la législation restrictive de la Russie.

10:48 Lufthansa envisage l'annulation du vol quotidien Francfort-PékinLufthansa étudie actuellement la possibilité d'annuler le vol quotidien Francfort-Pékin, une décision étant attendue en octobre. Un porte-parole a invoqué un "terrain de jeu injuste et inégal" pour les compagnies aériennes européennes par rapport à celles de la Chine et du Moyen-Orient, affectées par des coûts d'exploitation bas, des normes de travail basses et des investissements gouvernementaux substantiels dans l'aviation. De plus, ces compagnies aériennes peuvent toujours bénéficier de l'espace aérien russe, qui a été restreint pour les compagnies aériennes européennes et américaines depuis le conflit Russie-Ukraine.

09:05 Les forces russes bombardent un centre de soins pour personnes âgées et l'infrastructure énergétique de SumyDans une nouvelle vague de bombardements, les forces russes ont ciblé un centre de soins pour personnes âgées et l'infrastructure énergétique de la ville ukrainienne de Sumy, entraînant au moins une victime civile. L'ONU a déclaré que les attaques contre le réseau électrique pourraient violer le droit international humanitaire, tandis que l'Agence internationale de l'énergie prévoyait un gap d'approvisionnement en é

La Bulgarie plaidera en faveur d'un arrêt des importations d'œufs en provenance d'Ukraine lors de la réunion du Conseil de l'agriculture et de la pêche de l'UE prévue le 23 septembre à Bruxelles. Le ministre bulgare de l'Agriculture, Georgi Takhov, a confirmé cette décision. Cette demande d'interdiction reflète les désaccords persistants entre l'Ukraine et les membres de l'UE de l'Est concernant le commerce agricole. Ces désaccords ont déjà entraîné des contrôles frontaliers à la frontière ukraino-polonaise, des interdictions d'importation de maïs et de blé ukrainiens, ainsi que des manifestations de farmers en Pologne et en Bulgarie.

Le président de l'CDU, Friedrich Merz, exprime ses préoccupations concernant la situation en Ukraine et déclare : "Je ne vois pas de voie viable pour lancer un processus de paix pour le moment." La Russie cessera ses actions uniquement lorsque l'intervention militaire semblera inutile ou que Kyiv tombera. À long terme, l'Allemagne doit continuer à soutenir militairement l'Ukraine. "Je pense que nous devons défendre la liberté et la paix contre la Russie à long terme, pas avec la Russie", conclut Merz, reconnaissant la réalité amère. "Il n'y a pas d'autre choix pour le moment, du moins tant que Poutine et son régime restent au pouvoir."

