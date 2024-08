Les élections régionales, également appelées élections locales, sont en jeu. - Baerbock affirme que les efforts de paix de Poutine n'ont jusqu'à présent produit aucun succès.

La ministre des Affaires étrangères du Parti vert, Annalena Baerbock, accuse le président russe Vladimir Poutine d'être responsable de l'échec des initiatives de paix en Ukraine. Selon elle, Poutine refuse catégoriquement d'envisager un cessez-le-feu. Par conséquent, l'Allemagne devrait renforcer son soutien à l'Ukraine pour protéger ses installations médicales, centrales électriques et zones urbaines. Baerbock a également évoqué les atrocités commises par les troupes russes en Ukraine et le sort des quelque 20 000 enfants enlevés dans l'est du pays. Il est essentiel de préserver les valeurs humaines.

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer (CDU), a constamment plaidé pour une réduction de l'envoi d'armes à l'Ukraine et pour un dialogue avec la Russie. Il a également soutenu la réparation du gazoduc Nord Stream 1 comme condition pour le rétablissement des approvisionnements en gaz russe.

Kretschmer est critiqué pour être un "mauvais conseiller en politique étrangère" par la ministre de la Justice de Saxe, Katja Meier, membre importante du Parti vert dans la campagne électorale régionale. "Les Verts sont fermement avec l'Ukraine", a déclaré Meier. Son parti maintiendra cette position, a ajouté la cheffe de groupe Franziska Schubert.

La Saxe élit dimanche un nouveau parlement régional. Depuis 2019, les Verts sont au pouvoir ici en coalition avec la CDU et le SPD. Cependant, ils sont incertains de regagner leur siège au parlement. Les sondages suggèrent qu'ils obtiendront environ 5 % des voix - une baisse significative par rapport à leur part de 8,6 % il y a cinq ans. Cependant, ils visent à continuer à participer au gouvernement. Ils défendent la transition énergétique continue et l'accélération de la conversion forestière. Ils prônent également la réduction de la bureaucratie et la lutte contre l'extrémisme de droite.

Les Verts de Chemnitz

