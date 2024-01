Bad Bunny remporte une première aux Grammys avec son album en espagnol

L'artiste, qui a obtenu trois nominations mardi lors de la 65e édition des Grammy Awards, est devenue la première à être nommée pour un album de l'année entièrement en espagnol.

"Un Verano Sin Ti", qui se traduit par "Un été sans toi", est également le premier album à recevoir une nomination pour l'album de l'année à la fois aux Grammys et aux Latin Grammys, ces derniers se déroulant jeudi.

Outre sa nomination pour l'album de l'année, Bad Bunny a obtenu des nominations dans les catégories "meilleure performance pop solo" et "meilleur album de musique urbaine".

L'artiste portoricain a déjà été nommé six fois aux Grammys et en a remporté deux. L'année dernière, il a remporté le prix du meilleur album de musique urbaine pour "El Último Tour Del Mundo", et en 2020, celui du meilleur album pop latin ou urbain pour son deuxième album studio solo "YHLQMDLG"

Les Grammy Awards 2023 seront diffusés en direct le dimanche 5 février 2023 à 20 heures ET/5 heures PT sur CBS et Paramount+.

Source: edition.cnn.com