- Bach démissionnera de son poste de président du CIO en 2025

Thomas Bach va quitter son poste de président du CIO à la fin de son deuxième mandat l'an prochain. Le septuagénaire a déclaré lors de l'Assemblée générale du Comité international olympique à Paris qu'il ne changerait pas l'article du Charter olympique pour lever la limite de mandats. "Un changement de leadership est ce qui convient le mieux à notre organisation", a expliqué Bach. "À mon âge, je ne suis plus le meilleur capitaine. De nouveaux temps nécessitent de nouveaux leaders."

Bach avait laissé planer la possibilité de rester en fonction jusqu'à la dernière minute, mais avait également assuré qu'il resterait loyal au Charter olympique. Le natif de Wurtzbourg a pris la tête du CIO en 2013, succédant au Belge Jacques Rogge.

Bach avait souhaité garder le silence sur son avenir jusqu'à la fin des Jeux d'été à Paris. Il a invoqué une recommandation de la Commission éthique du CIO. Si Bach avait souhaité se représenter, la modification nécessaire du Charter olympique aurait pu être approuvée à tout moment par les membres du CIO par vote postal.

Bach : "Ces conversations m'ont profondément touché"

Selon le Charter actuel, Bach doit quitter son poste l'an prochain. Après douze ans, la réélection n'est plus possible. Plusieurs membres du CIO avaient plaidé en faveur d'une réforme des statuts pour permettre à Bach un autre mandat lors de la première session du CIO à Mumbai en octobre dernier. "Ces conversations m'ont profondément touché et ont touché mon cœur", a déclaré Bach au sujet des discussions internes sur la poursuite de sa présidence.

Selon la commission éthique du CIO, le moment de la décision de Bach sur une autre candidature "constituerait un risque élevé de perturber le cours des Jeux olympiques ainsi que la campagne électorale elle-même", a déclaré un porte-parole du CIO en mars. Bach devrait donc reporter sa décision jusqu'après les Jeux d'été, qui se sont terminés dimanche.

