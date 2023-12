Personnel

Ayad Allawi en bref

Date de naissance : 1945

Lieu de naissance : Irak

Mariage : Thana Allawi (depuis 1987)

Enfants : Trois

Formation : a étudié la médecine et la neurologie à Bagdad et à Londres : A étudié la médecine et la neurologie à Bagdad et à Londres.

Religion :musulman chiite

Chronologie

1960 - Rejoint le parti Baas pendant ses études de médecine à Bagdad.

1970- Responsable des organisations du Baas en Europe lorsqu'il rompt avec le régime de Saddam Hussein et s'exile à Londres.

1978 - Il survit à une tentative d'assassinat par des partisans de Hussein. Il est battu à coups de hache et hospitalisé pendant près d'un an.

1991 - Cofonde l'Accord national irakien, un groupe d'opposition au parti Baas dirigé par Hussein.

Avril 2003 - Retourneen Irak lorsque Bagdad tombe aux mains des forces de la coalition.

Octobre 2003- Assume la présidence tournante du Conseil de gouvernement irakien.

Avril 2004 - Démissionnedu comité de sécurité du Conseil de gouvernement irakien lorsque la Coalition refuse de donner au comité l'autorité sur les questions de sécurité en Irak.

28 mai 2004 - Choisi à l'unanimité par le Conseil de gouvernement irakien pour être le premier ministre intérimaire de l'Irak après la passation des pouvoirs.

28 juin 2004 - Il prête serment en tant que premier ministre intérimaire de l'Irak. Il est le premier dirigeant autre que Hussein à diriger le pays depuis plus de trente ans.

23 septembre 2004 -Conférence de presse avec le président américain George W. Bush à la Maison Blanche.

16 décembre 2004 - M. Allawi annonce sa liste de 240 candidats à l'Assemblée nationale irakienne et déclare que la sécurité et l'unité nationale seront les principales priorités de sa liste. Il refuse de se présenter sur un ticket déterminé par le grand ayatollah al-Sistani.

Avril 2005 -Il démissionne de son poste de premier ministre par intérim.

Juillet 2008 - Il témoigne devant la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis au sujet du retrait des troupes américaines d'Irak.

26 mars 2010 - Les autorités irakiennes publient les résultats des élections confirmant que la coalition Iraqiya d'Allawi a remporté le plus grand nombre de sièges au Parlement .

8 septembre 2014 - Les législateurs irakiens approuvent un nouveau gouvernement dont M. Allawi est l'un des trois vice-présidents. Les postes, considérés comme redondants et faisant partie d'un gouvernement pléthorique, sont supprimés en août 2015 et rétablis par un tribunal fédéral en octobre 2016.

Décembre 2017 - En réponse à l'appel du président américain Donald Trumpà déplacer l'ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem, Allawi exhorte les Nations unies à intervenir, affirmant que ce déménagement entravera le rôle des États-Unis dans le processus de paix.

29 novembre 2019 - Suite à l'annonce d'Abdul Mahdi de démissionner de son poste de Premier ministre, Allawi appelle à la création d'un "gouvernement intérimaire" pour préparer des élections transparentes.

