Axel Schulz est intéressé par Regina Halmich.

Ancien champion de boxe Axel Schulz ne cache pas son penchant pour le combat de boxe Raab contre Halmich qui aura lieu samedi soir. Et ce n'est pas l'amuseur qu'il soutient !

Dans ses stories Instagram, Halmich a partagé une vidéo avec Schulz qui s'adresse directement à elle. "Regina, ma reine de boxe. Enfin, ça arrive le 14. J'espère que tu vas casser le nez de Stefan, il le mérite", a déclaré le quinquagénaire en montrant son soutien. En regardant le combat de chez lui, il prévoit de l'encourager. "Je ne peux pas être là en direct, mais je serai devant la télé. Continue la boxe", a déclaré Schulz. Halmich a répondu avec "Merci" et un émoji cœur.

Samedi soir, Raab et Halmich s'affrontent pour la troisième fois. Le "Clark Final Fight" au PSD Bank Dome à Düsseldorf sera diffusé en direct sur RTL et RTL+ à partir de 20h15. Halmich, qui a pris sa retraite du boxe professionnel en 2007, a déjà battu Raab à deux reprises, en 2001 et en 2007.

Dans une interview avec RTL, la maintenant quadragénaire Halmich a exprimé son espoir de préserver son propre nez lors du combat. Lorsqu'on lui a demandé si elle craignait des fractures de nez, elle a déclaré : "J'espère au moins que mon nez restera intact, parce que je l'ai fait réparer après ma carrière, après l'avoir cassé trois fois. Lors du premier combat, j'ai cassé le nez de Stefan, alors on verra ce qui se passera cette fois-ci."

Elle a déclaré ne "rien ressentir ni aucune anxiété", mais a ajouté : "Vous entrez toujours dans le ring avec un certain respect. Quand les poings se touchent, ce n'est jamais une petite affaire, et l'inattendu peut toujours se produire. Alors, je pense qu'il est important de respecter ce sport."

Raab ne revient pas seulement sur le ring, mais aussi à la télévision, après une pause de 2015. Halmich considère également ce jour comme spécial pour elle, en écrivant sur Instagram : "Pour être honnête, je n'ai jamais pensé que je referais mes valises pour un combat de boxe. Ça fait comme dans un rêve."

