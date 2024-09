Avoir un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à la normale ne signifie pas automatiquement que vous êtes classé comme en surpoids.

La hausse du nombre d'individus en surpoids dans le monde est une tendance préoccupante, avec près de la moitié des adultes allemands portant des kilos en trop en 2019, selon les statistiques de l'Office fédéral de la statistique. Cela place l'Allemagne au-dessus de la moyenne de l'UE. De plus, de nombreuses études indiquent que de nombreux enfants et adolescents en surpoids continuent de porter ces kilos en trop à l'âge adulte.

Pour déterminer si une personne est en surpoids, l'Indice de Masse Corporelle (IMC) est souvent utilisé. Geraldine de Heer, directrice adjointe de la Clinique de Médecine Intensive et responsable de l'équipe nutrition à l'Université Médicale de Hambourg-Eppendorf (UKE), explique que "dans la pratique, l'IMC est souvent utilisé car il est facile à collecter et a une certaine valeur informative pour évaluer l'état nutritionnel."

Des plateformes en ligne telles que les sites des compagnies d'assurance, l'Université Médicale de Mannheim ou même ici à la Société de l'Obésité, permettent de calculer et évaluer gratuitement l'IMC en quelques clics.

Calcul simple de l'IMC pour le grand public

Pour déterminer votre IMC, divisez votre poids corporel en kilos par votre taille en mètres carrés. La valeur obtenue fournit des informations sur l'écart entre le poids d'une personne et le poids considéré comme normal pour sa taille.

Tout comme chez les adultes, l'IMC des enfants est comparé à des pourcentages en fonction de l'âge et du sexe. Un percentile indique comment une valeur se compare à d'autres valeurs au sein d'un groupe. Par exemple, si un enfant se situe au 25e percentile de l'IMC, cela signifie que 25 % des enfants du même âge et du même sexe ont un IMC inférieur à celui de cet enfant.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé les valeurs de l'IMC des adultes comme suit :

IMC inférieur à 18,5 - Maigreur

entre 18,5 et 24,9 - Poids normal

entre 25,0 et 29,9 - Surpoids

entre 30,0 et 34,9 - Obésité de grade I

entre 35,0 et 39,9 - Obésité de grade II

supérieur à 40 - Obésité de grade III (aussi connue sous le nom d'adipositas permagna)

Selon de Heer, l'IMC fournit plus d'informations sur une personne que son simple poids. "La détermination de l'IMC peut aider les non-spécialistes à développer une certaine conscience de leur état nutritionnel.", souligne-t-elle.

Nearly 200 years of BMI - a useful tool for insurers

Après la Seconde Guerre mondiale, les mathématiciens des assurances ont découvert que leurs clients en surpoids avaient un taux de mortalité accru. Pour y remédier, un index a été recherché pour décrire le poids corporel moyen. L'index de Quetelet, développé par le mathématicien belge Adolphe Quetelet, a été utilisé à cet effet.

Quetelet a constaté que le poids augmentait avec le carré de la taille corporelle, avec des exceptions pendant les périodes de croissance après la naissance et pendant la puberté. En 1972, l'index de Quetelet a été renommé Indice de Masse Corporelle.

Bien que l'IMC soit largement utilisé comme référence pour l'embonpoint et l'obésité dans de nombreuses directives santé, il est également critiqué pour ses limites.

Limitations of BMI

Le principal défaut de l'IMC, selon de Heer, est qu'il ne tient pas compte de la composition corporelle, ce qui rend impossible de distinguer entre les tissus musculaires et adipeux. Cela peut entraîner des erreurs significatives dans l'évaluation de l'état nutritionnel si seul l'IMC est utilisé comme mesure. De plus, l'IMC ne révèle pas comment les muscles et la graisse corporelle sont répartis, comme la présence de graisse abdominale ou hanche.

Les écarts de taille corporelle peuvent également influencer l'IMC, comme un joueur de basket-ball grand et musclé avec peu de graisse corporelle étant considéré en surpoids selon son IMC, même s'il est considéré en bonne santé sur le plan nutritionnel. De même, une personne âgée ou gravement malade avec peu de masse musculaire pourrait avoir un IMC dans la fourchette de poids normal, suggérant faussement une alimentation saine.

L'IMC est souvent inexact pour les individus ayant une forte masse musculaire, car les muscles pèsent plus que les tissus adipeux. Cependant, comme le souligne Yurdagül Zopf de l'Hôpital Universitaire d'Erlangen, cela ne s'applique qu'à quelques cas spécifiques. "Donc si quelqu'un prend du poids, ne fait pas d'exercice et ne ressemble clairement pas à Arnold Schwarzenegger, alors ce qu'il prend, c'est de la graisse, pas du muscle.", souligne Zopf.

Shape matters as much as weight

Une autre critique de l'IMC : une étude publiée en 2000 dans le "International Journal of Obesity" a examiné la relation entre le pourcentage de graisse corporelle et l'IMC chez trois groupes ethniques différents à Singapour. En utilisant des données de 300 adultes d'origine chinoise, malaisienne et indienne, l'étude a montré que la relation entre le pourcentage de graisse corporelle et l'IMC diffère considérablement entre les trois groupes.

L'équipe de recherche a également comparé ses résultats à des valeurs de référence basées sur des données de personnes blanches, d'origine occidentale, et a trouvé des différences significatives : une personne occidentale ayant la même quantité de graisse corporelle avait un IMC de 30, une personne chinoise avait un IMC de 27, et une personne malaise avait un IMC de 26.

La recherche suggère que les différences de structure corporelle pourraient être à l'origine des différences dans les taux d'obésité. Si l'obésité est considérée comme une quantité excessive de graisse corporelle plutôt qu'un poids excessif, les seuils d'IMC pour l'obésité à Singapour devraient être ajustés à la baisse, selon l'étude.

Il existe des alternatives à l'IMC pour évaluer l'état corporel. Ces options incluent l'Index de Masse Grasse (IMG) et le Rapport Tour de Taille sur Tour de Hanche (RTTH). Une étude publiée dans "JAMA Network Open" en 2023 a déterminé quelle de ces valeurs a le plus grand impact sur la mortalité.

En utilisant des données de presque 388 000 adultes britanniques, une équipe de recherche dirigée par le médecin Irfan Khan a découvert que le rapport tour de taille sur tour de hanche avait la plus forte corrélation avec le risque de mortalité et devrait donc être pris en compte lors de l'évaluation de la santé. Cependant, il reste incertain quelle valeur d'IMCcorrèle avec le risque de mortalité le plus faible, selon l'étude.

En outre, une étude publiée en 2023 dans la revue "PLOS One" par une équipe de recherche américaine dirigée par l'université Rutgers a montré que l'IMC (Indice de Masse Corporelle) lui-même n'augmente pas le risque de mortalité. En utilisant des données de près d'un demi-million d'adultes américains, l'étude a démontré que la relation entre l'IMC et la mortalité peut varier avec l'âge et semble être liée à d'autres facteurs de risque. "Notre étude met en évidence les préoccupations croissantes concernant l'utilisation exclusive de l'IMC comme base pour les décisions cliniques", ont conclu les auteurs de l'étude.

Le parcours du diagnostic de l'obésité - une longue route sinueuse

En raison de la tendance croissante des taux d'obésité dans le monde, le spécialiste de la nutrition Geraldine de Heer plaide en faveur du maintien des directives traditionnelles. "Nous devrions voir cela comme une opportunité de réfléchir à nos habitudes alimentaires et à notre activité physique, surtout chez les enfants, et chercher à ajuster notre parcours", suggère-t-elle.

Certains experts estiment que la reconnaissance de l'obésité est en retard. "Il faut en moyenne six ans à un médecin pour informer un patient de son obésité", souligne Yurdagül Zopf. Cela est préoccupant car cette affection est liée à des niveaux accrus d'inflammation dans le corps et à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. "L'IMC est une indication primaire essentielle pour cela", déclare Zopf, qui dirige le Centre Hector pour la nutrition, l'exercice et le sport. "Je vois cela positivement, que tout le monde est informé de ce qu'est un IMC."

Dans certains cas, les individus ayant une masse musculaire élevée et une faible proportion de graisse corporelle peuvent être incorrectement considérés comme en surpoids en se basant uniquement sur leur IMC. Cette erreur de calcul peut se produire même s'ils sont considérés comme en bonne santé sur le plan nutritionnel.

Malgré ses limites, l'IMC reste un repère largement utilisé pour l'embonpoint et l'obésité dans de nombreuses directives santé. Cependant, comme le souligne Yurdaguł Zopf de l'Hôpital universitaire d'Erlangen, la mauvaise interprétation de l'IMC ne s'applique qu'à un petit nombre de cas ayant une masse musculaire importante.

