- Avis: recherche d'une utilisation finale nucléaire pour au moins 43 ans de plus

La recherche d'un site d'enfouissement définitif pour les déchets radioactifs de haute niveau en Allemagne pourrait prendre plus de 40 ans de plus que prévu à l'origine, selon une étude de l'Oko-Institut de Fribourg. Deutschlandfunk a été le premier à rendre compte de ce papier commandé par l'Office fédéral de gestion des déchets nucléaires (BASE). Dans des conditions idéales, une décision sur le site ne pourrait être prise qu'aussi tard qu'en 2074, selon cette étude.

Le ministère : pas une surprise

Le ministère fédéral de l'Environnement a déclaré à Berlin que la recherche d'un site d'enfouissement définitif est un processus "basé sur la science, transparent et d'apprentissage" visant à trouver l'emplacement garantissant la meilleure sécurité possible pendant un million d'années. Il est depuis longtemps connu que ce processus ne peut être achevé d'ici 2031.

En novembre 2022, le ministère a annoncé que l'échéance initiale de 2031 ne serait pas respectée. Peu après, des documents de la Société fédérale pour les sites d'enfouissement (BGE) ont été rendus publics, suggérant que la recherche pourrait traîner jusqu'en 2046 ou même jusqu'en 2068 dans un autre scénario. Une porte-parole du ministère a refusé de commenter les échéances spécifiques lorsqu'interrogée.

La recherche d'un site d'enfouissement définitif vise à trouver un emplacement profond pour le stockage permanent de 27 000 mètres cubes de déchets radioactifs de haute niveau (1 750 conteneurs Castor) provenant de plus de 60 ans de production d'énergie nucléaire en Allemagne. Cela représente cinq pour cent des déchets radioactifs de l'Allemagne, mais contient environ 99 pour cent de la radioactivité totale de tous les déchets. Les déchets sont actuellement stockés dans 16 installations de stockage intermédiaires en surface dans différents États fédéraux.

Recherche complexe

La recherche est complexe. Personne ne veut un site d'enfouissement définitif à proximité, et un site doit être trouvé qui est sûr pendant un million d'années. Un processus de recherche à plusieurs étapes et à long terme impliquant le public a donc été établi dans la loi sur le choix du site.

BASE suppose que la recherche commence avec une "carte blanche" incluant tous les États fédéraux. Les facteurs considérés dans la recherche comprennent les formations rocheuses et le risque de séisme. La loi fixe une date cible de 2031 pour une décision sur le site, avec le site d'enfouissement définitif devant entrer en service d'ici 2050.

