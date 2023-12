Jill Filipovic.

Avis : Que faire des mauvais cadeaux ?

D'après les données de la National Retail Federation, en 2022, les clients ont renvoyé environ 17 % des marchandises qu'ils ont achetées. Beaucoup d'émotions pourraient être évitées après Noël si l'on s'en tenait à l'esprit de Noël (et des cadeaux en général) : donner de manière réfléchie et accepter les gestes d'amour. Certaines personnes sont des donateurs égoïstes et irréfléchis, d'autres des acheteurs de cadeaux puérils et matérialistes. Mais souvent, c'est plus compliqué.

Je suis sûre que beaucoup d'entre nous ont déjà ouvert un cadeau et réalisé qu'il s'agissait d'un achat de dernière minute chez CVS ou se sont demandé si c'était vraiment pour... moi? Si vous n'êtes pas un monstre de prétention, vous remerciez et vous appréciez qu'on vous donne quoi que ce soit. Mais il peut être déroutant ou blessant de faire des dons réfléchis à d'autres personnes et de recevoir en retour des cadeaux génériques ou irréfléchis.

Anecdotiquement, il semble que ce problème soit lié au sexe. Il est désormais bien connu que les mères reçoivent des cadeaux de merde à Noël. Leurs bas sont vides alors que ceux des autres sont pleins à craquer.

L'histoire typique est celle d'une femme, souvent une mère, qui passe les semaines précédant Noël à acheter des cadeaux dont elle sait qu'ils plairont à tous les membres de sa famille, à accrocher des bas et d'autres décorations, à cacher éventuellement un lutin sur l'étagère dans la maison pour faire plaisir à ses petits enfants, à préparer des biscuits pour le Père Noël, à emballer les cadeaux, à coordonner les voyages et à s'assurer que les ingrédients nécessaires sont disponibles pour un dîner de Noël épique avec tous les ingrédients nécessaires (et toutes les exigences diététiques satisfaites).

Puis, le matin de Noël, alors que tout le monde est en pleine frénésie de déballage et de réception, elle reçoit un énième peignoir ou une bougie de pharmacie - ou, pire encore, un "cadeau" qui sert en fait à accomplir une tâche ou qui profite à toute la maisonnée, comme un aspirateur ou un appareil électroménager.

On entend de nombreuses variations sur ce thème : La femme qui s'est montrée très précise sur ce qu'elle voulait, et qui a reçu quelque chose de similaire, mais pas tout à fait. La petite amie anxieuse qui espère une demande en mariage et qui est déçue. L'épouse qui reçoit un coupon ou une reconnaissance de dette au lieu d'un véritable cadeau.

Bien sûr, les hommes aussi sont déçus par les cadeaux. Toutes les mères ne sont pas négligées et abandonnées. Et les plus déçus sont souvent les enfants, qui peuvent rejeter avec humeur des cadeaux non désirés (des chaussettes, vraiment ?) ou piquer des crises lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils voulaient.

La gestion de la déception liée aux cadeaux n'est pas la même pour les enfants et pour les adultes. Les enfants, qui apprennent encore à réguler leurs émotions et à se comporter poliment, devront probablement se faire dire plus d'une fois au cours de leur vie de dire merci même s'ils n'ont pas reçu exactement ce qu'ils voulaient, et il faudra sans doute les inciter à envoyer des cartes de remerciement aux personnes qui leur ont offert un cadeau.

La déception ne fait pas d'eux des enfants ingrats, elle fait d'eux des êtres humains. Il incombe aux adultes qui les élèvent d'exiger d'eux un comportement décent et d'être eux-mêmes des modèles de gratitude. Et ces adultes, espérons-le, ont appris les bases de l'expression de la gratitude - mais ils peuvent encore se sentir déçus, parfois à juste titre.

Gérer cette déception - déterminer l'importance à lui accorder, décider de ce qu'il faut faire en réponse - peut également être un moment propice à l'apprentissage, tant pour les adultes que pour les enfants.

Il existe plusieurs façons de changer la mentalité du cadeau. La première consiste à rééquilibrer la relation de la famille ou du foyer avec Noël. Les biens matériels nous procurent un surcroît de bonheur à court terme, mais ce ne sont pas eux qui nous rendent heureux à long terme. Les expériences sont bien meilleures à cet égard, qu'il s'agisse d'un voyage, d'un concert ou d'un repas entre proches.

Le fait de mettre l'accent sur la réunion, et non sur les cadeaux, peut aider à considérer les cadeaux sous le sapin pour ce qu'ils sont : des marques d'affection, mais pas d'amour : Des marques d'affection, mais pas l'amour lui-même. La création d'une norme de groupe consistant à utiliser des ressources limitées pour partager des expériences connectives - se rendre chez l'hôte de Noël, apporter quelque chose de spécial à manger, passer du temps ensemble, être présent - aide à renforcer l'idée que les cadeaux sont agréables mais ne sont pas la pièce maîtresse de la fête. La pièce maîtresse de la fête est le temps, l'amour et la connexion.

Mais pour cela, il faut bien sûr que tout le monde participe à l'expérience - et non que maman ou toutes les femmes s'occupent de la coordination, de l'organisation des repas, des achats, du dressage de la table, de la cuisine et du nettoyage pendant que tous les hommes mangent, boivent et se détendent.

Une autre façon de gérer les déceptions liées aux cadeaux est d'être précis. Certaines familles partagent des listes de Noël, d'autres se contentent de dire à leurs proches ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas aussi romantique que quelqu'un qui lit dans vos pensées pour deviner exactement ce que vous désirez. Mais cela encourage la communication directe.

Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est l'occasion de réfléchir et de se poser des questions : Ai-je vraiment besoin de quelque chose ? Et cela peut être un moment pour ceux qui ont des besoins de les exprimer. C'est également une bonne chose pour ceux d'entre nous qui n'ont pas l'esprit créatif pour offrir des cadeaux. Être direct ne gâche pas la magie de Noël, mais préserve la santé mentale de toutes les personnes concernées.

Il n'y a pas non plus de honte à retourner ou à échanger un cadeau contre quelque chose que l'on veut vraiment. Si le donateur s'attend à voir le cadeau lors d'une visite chez vous, par exemple, vous devez vous demander si cela vaut la peine de le blesser.

Le retour ou l'échange est probablement mieux adapté aux cadeaux offerts par des personnes qui ne s'en soucient pas, ou lorsque l'on vous offre un objet coûteux que vous n'utiliserez jamais, mais que vous pourriez utiliser pour quelque chose de nécessaire.

Recevez notre lettre d'information hebdomadaire gratuite

S'inscrire à la lettre d'information de CNN Opinion

Rejoignez-nous sur Twitter et Facebook

Un conseil : si la personne qui a offert le cadeau vous a donné le reçu, elle est probablement d'accord pour un retour ou un échange. Si vous devez demander le reçu, réfléchissez à la personne à qui vous le demandez et aux conséquences que cela pourrait avoir. Parfois, il est préférable de garder ou de donner le haut peu flatteur ou le gadget inutile.

Enfin, pour ceux qui sont souvent déçus par des proches qui ne tiennent pas compte de leurs préférences ou qui ne pensent à eux qu'à la dernière minute, la déception du cadeau peut apporter un peu de clarté.

S'agit-il d'une dynamique propre à Noël, alors que par ailleurs votre partenaire, vos enfants, vos parents ou vos amis sont généralement attentionnés et font leur part pour maintenir la relation ? Ou bien le manque de générosité s'inscrit-il dans la lignée d'autres cas où votre partenaire ignore vos demandes, ne vous écoute pas, néglige vos désirs ou ne fait tout simplement pas autant d'efforts au sein de votre relation ou de votre foyer ?

Certaines personnes ne savent tout simplement pas donner. Si elles vous témoignent de l'amour, de l'affirmation et de l'engagement par d'autres moyens, et si elles sont par ailleurs engagées et équitables dans leur comportement à votre égard, la solution peut être d'accepter simplement que tout le monde ne peut pas être doué pour tout, et de vous offrir quelque chose d'agréable chaque année. Mais si les cadeaux dignes d'un Grinch s'inscrivent dans un schéma plus large, alors votre cadeau de cette année est peut-être un aperçu d'un problème beaucoup plus profond dans cette relation - et votre résolution du Nouvel An devrait être d'avoir des conversations difficiles sur la façon de le résoudre.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com