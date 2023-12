Avis : Les dictionnaires ont fait connaître leur mot de l'année. Nous avons voulu connaître le vôtre

Ces dernières années, nous avons eu droit à gaslighting et goblin mode, vax et FAFO. Aujourd'hui, grâce à Merriam-Webster, Dictionary.com et Oxford, nous avons authentic, hallucinate et rizz. Avec le stress et les joies des vacances et de nos traditions annuelles vient, pour beaucoup d'entre nous, l'attente de savoir quels seront les mots clés de l'année.

Rizz (avec sa relation controversée et incertaine avec le charisme) figurait également sur la liste des mots qui se distinguent selon les données de Merriam-Webster ; deepfake, coronation,implode, dystopian, indict, kibbutz et deadname en faisaient également partie.

Cette liste fait référence à un roi, à un président, à une catastrophe sous-marine, à une technologie transformatrice et à la manière dont nos noms façonnent nos réalités sociales et notre identité politique en tant que citoyens. Elle fait référence à un site où une guerre, qui fait toujours rage, a commencé. Chacun de ces mots raconte de multiples histoires - une pour la personne qui l'a cherché et beaucoup d'autres pour le reste d'entre nous.

Ces mots deviennent de minuscules talismans, des marqueurs de temps et de vérité dans la vie quotidienne qui nous poussent sans relâche vers la chose suivante, nous forçant à avancer dans le futur avant même d'avoir pleinement vécu le présent.

C'est là que réside non seulement la popularité de ce jeu lexical consistant à nommer un mot de l'année, mais aussi le petit frisson irrésistible que nous éprouvons à les anticiper, comme une mini-saison des Oscars pour les amateurs de mots. Lorsqu'ils sont mis en parallèle avec leur cousin germain, les tendances Google Search de l'année, les mots de l'année deviennent un langage commun, un "j'étais là" internet griffonné sur les toilettes métaphoriques d'un monde qui devient de plus en plus difficile à reconnaître.

Cette année, CNN Opinion a voulu savoir quel serait VOTRE mot de l'année - et pourquoi. Vos réponses ont été mémorables, directes et, dans certains cas, déchirantes.

"En tant que mot et titre, mon mot de l'année est gardien", a écrit l'un d'entre vous. Le mot "gardien" a une sonorité chaleureuse. Ce n'est pas si chaleureux si vous êtes l'une des personnes susmentionnées. Prendre soin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'est solitaire, froid et plus que le mot "difficile" ne peut exprimer", a écrit ce lecteur, qui a poursuivi : "Ce pays, en particulier dans les communautés rurales et vieillissantes, est incapable d'offrir des services de quelque nature que ce soit à ses citoyens âgés. Et il ne semble pas y avoir de pression pour changer cela....Une fois que mes services de concierge ne seront plus nécessaires, il n'y aura plus personne pour s'occuper de moi. Je ne me suis jamais mariée, je n'ai jamais eu d'enfants et je suis fille unique. Je vieillirai seul. J'irai littéralement dans ma tombe en tant que gardien, prenant soin de moi jusqu'à la fin.

Un autre lecteur a choisi le mot " haine", qui "semble se répandre dans le monde et me fait craindre pour l'avenir". Un autre encore a trouvé plus d'espoir dans le mot " relation", décrivant comment "2023 a amplifié la façon dont nous sommes en relation les uns avec les autres, dont nous nous comportons dans nos communautés, dont nous prenons soin de l'environnement, dont nous nous engageons dans la politique... Nos actions individuelles positives ou négatives créent notre expérience de vie collective".

Vos mots de l'année, dont vous trouverez une sélection ci-dessous, nous rappellent viscéralement que ce ne sont pas seulement les mots que nous cherchons en ligne qui nous définissent ou nous expriment. Les mots que nous gardons près de nous ou que nous prononçons pour d'autres raisons racontent aussi l'histoire de notre vie, morceau par morceau.

Ces sélections ont été légèrement éditées pour plus de clarté et de fluidité, et les points de vue appartiennent aux auteurs.

Réinventer

Ma femme de 44 ans est décédée en 2022 et je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais vivre seul. Nous avions tout fait ensemble ou l'un pour l'autre et j'étais "son mari". Maintenant, qui étais-je ? 2023 a été l'année de la création de David 3.0, et il s'avère que je l'aime bien.

- David A., Fidji

L'amour

Mon mot de l'année, de la décennie jusqu'à présent et dans un avenir prévisible est AMOUR. Je me suis sentie frustrée en regardant les nouvelles : il se passe tellement de choses négatives, comme des fusillades de masse, des guerres, des maladies et le racisme en tête de liste des autres "-ismes" et "-phobies" néfastes. Dans le même temps, il y a tant d'appels à l'aide de la part d'excellentes organisations caritatives, de crowdfunders et de demandes similaires de la part d'individus dans le besoin - trop nombreux pour qu'une seule personne puisse les soutenir.

J'ai décidé que la seule façon de répondre et de rester saine d'esprit était d'AIMER ; de vivre l'amour, de partager l'amour et de répandre la parole de l'amour du mieux que je pouvais. Avec de la peinture pour tissu, j'ai dessiné mon propre sweat à capuche Always LOVE. Les gens le voient et répondent par des sourires et des commentaires positifs. Je vois de bonnes personnes faire de bonnes actions pour les autres, et je les remercie de montrer leur gentillesse et leur amour au monde. Je ne sais pas si j'ai changé l'attitude ou les actions de quelqu'un, mais j'ai au moins apporté mon soutien aux personnes qui vivent déjà une vie d'amour.

- Mike, Maryland

Repose

Reposer - attendre dans le calme et l'attention. Je m'assois avec des patients atteints de cancer, des familles de mourants en soins intensifs et des personnes âgées qui réfléchissent à leur long voyage. Mon cœur attend avec eux, les suit partout où leur histoire s'égare.

Comment pourrions-nous tous grandir en profondeur et en richesse si nous abandonnions notre espoir en un autre endroit et si nous nous asseyions les uns avec les autres dans un tendre repos. Nous ne fuyons pas le cancer, ni Gaza, ni les inquiétudes pour nous-mêmes ou pour le monde, mais nous plantons notre tente les uns à côté des autres, quoi qu'il arrive, même lorsque nous nous efforçons de comprendre, d'entendre ou de donner un sens à la vie trépidante de l'être humain.

- Doug B., Caroline du Nord

L'ère

C'est la tendance de Taylor Swift, évidemment, mais on la voit tout le temps sur les chemises. C'est mon époque "fill in the blank" et après la prolifération des concerts et des films, c'est la façon dont nous avons commencé à parler.

Au travail, en décrivant une partie de l'histoire de notre entreprise, j'ai indiqué qu'elle faisait partie de notre ère pré-covidique. Personne n'a ri ni même fait mine de dire que ce n'était pas le bon mot à utiliser, parce que c'est le cas - c'est une façon de décrire une période distincte où quelque chose s'est produit. Nous sommes tous dans l'ère Taylor Swift... et c'est pour cela que c'est le mot de l'année.

- Matt, Missouri

Conflit

Nous sommes préoccupés par la guerre au Moyen-Orient. Nous nous demandons si l'économie est bonne ou mauvaise. Nous nous demandons ce que nous devrions manger et ce que nous mangeons, combien nous devrions faire d'exercice et combien nous en faisons. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait de soutenir notre parti politique préféré mais de ne pas aimer le candidat de ce parti. Nous ne sommes pas d'accord pour passer du temps à prendre soin de nous-mêmes ou à donner aux autres. Nous vivons dans un monde de choix, et ils semblent tous assez gris.

- Susan, Arkansas

La grève

En plus de toutes les autres grèves (bien médiatisées) (SAG, WGA, UAW, etc.), j'ai participé à trois grèves cette année. Mon entreprise (qui est un contractant de l'agence locale de transport public) a des conventions collectives distinctes sur trois sites différents. L'un d'entre eux a fait grève en février et, en raison de l'extension des piquets de grève, mon site a été fermé pendant deux jours. Le deuxième a fait grève en mai, et nous pensions qu'ils nous accorderaient une prolongation, mais ils ne l'ont pas fait... parce que nous nous sommes mis en grève nous-mêmes la semaine suivante.

Notre grève a duré 37 jours et nous n'avons pratiquement pas eu de presse parce que l'autre grève absorbait toute la couverture....Nous avons cependant obtenu un meilleur accord - 10 % d'augmentation et 12 jours de maladie supplémentaires par an.

- CJ, Californie

Farouche

J'ai choisi ce mot parce qu'il représente la façon dont je me suis perçue l'année dernière. Je me préoccupe moins de la pression de la société et je me concentre davantage sur mes propres sentiments et pensées. Il s'agit de refuser d'aller dans le sens de la foule et de se libérer pour vivre comme on l'entend, en ignorant les influences du courant dominant.

- Amber, Missouri

Sangfroid

Mon mot de l'année est sangfroid, qui signifie être calme, froid et posé dans les situations stressantes. Il vient du français "sang-froid" qui signifie littéralement "sang froid". Il signifie être imbattable. C'est ainsi qu'Elton John a décrit Marilyn Monroe : "Tu avais la grâce de te tenir pendant que ceux qui t'entouraient rampaient".

Cette année, nous sommes confrontés à la guerre et à la mort dans plusieurs endroits. Notre planète s'affaisse sous le poids incivil de notre civilisation. Des milliers de jeunes adultes meurent du fentanyl, qui est désormais leur principale cause de décès. Le "progrès" nous a fait reculer. Les glaciers fondent et les océans montent, tandis que les riches s'envolent vers l'espace. Si nous ne trouvons pas le sangfroid cette année, nous ne le trouverons jamais. Au milieu des défis, des tragédies et des injustices, puissions-nous tous nous appuyer sur un grand sangfroid.

- Greg, Massachusetts

Féroce

Féroce est mon mot de l'année. Il englobe tant de sentiments et de mots. (Fire, Free, rife, ire, Eire, fie, fier) Pour être féroce, il faut "percer la peur" et pleurer. Vous dites aussi à l'intérieur le vieux mot anglais "fie" sur la peur.

La politique et les médias sont imprégnés de peur. Tant de "leaders" n'ont pas la capacité d'être féroces, parce que cela signifie d'abord se tenir seul. Cela peut signifier perdre sa sécurité politique. Cela signifie qu'il faut écouter sa conscience. Et cela signifie laisser votre conscience être le "feu" qui vous fait avancer, même avec des chances "impossibles". Nous venons de faire passer une question relative aux droits des femmes, la question 1, dans l'Ohio, face à une opposition massive. C'est arrivé parce que nous sommes féroces.

- Elise, Ohio

Adaptabilité

Mon choix se porte sur l'adaptabilité, un mot qui a pris une nouvelle importance à l'ère de l'IA. Alors que nous commençons à partager nos espaces - physiques, numériques et cognitifs - avec des technologies avancées, c'est l'adaptabilité qui nous a permis de rester à flot. Cette année a été une première étape ; si l'on regarde vers l'avenir, il est clair que l'adaptabilité deviendra encore plus essentielle. Il s'agit de rester agile alors que nous entrons dans un avenir où le changement est la seule constante, et l'IA est un élément de plus en plus important de ce changement.

- Duane, Michigan

