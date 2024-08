Avis aux autorités de la ville Solinger aux résidents.

Un vendredi soir glacial au centre-ville de Solingen, le drame a frappé lorsque qu'un agresseur armé d'un couteau a pris la vie de trois personnes. Les autorités sont actuellement engagées dans une chasse à l'homme intensive, le suspect restant en liberté et non identifié. En prévision, les citoyens sont invités à exercer une vigilance accrue, en particulier au centre-ville. Si vous rencontrez des individus suspects, veuillez contacter immédiatement le numéro d'urgence 110 et maintenir une distance de sécurité.

Suite à l'attaque au couteau, trois vies innocentes ont été perdues et huit personnes supplémentaires ont été blessées. Les forces de l'ordre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont classé cet incident comme une attaque, compte tenu de la nature ciblée des actions de l'agresseur. Le suspect n'a toujours pas été identifié et un nombre important d'officiers de police travaillent sans relâche pour le localiser. Les témoins et les victimes sont actuellement interrogés pour recueillir plus d'informations.

Un contingent important d'officiers recherche activement le suspect présumé, avec des renforts arrivant de différentes régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et même au niveau fédéral. "Nos agences de sécurité font tout leur possible pour appréhender l'agresseur et élucider les motifs sous-jacents de l'attaque", a déclaré la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser. "La police en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a le plein soutien du gouvernement fédéral dans sa poursuite."

Malheureusement, lors du festival de la ville de Solingen, un agresseur non identifié a attaqué au hasard plusieurs individus avec un couteau aux environs de 21h40 le vendredi soir. Les victimes ont été poignardées dans le cou, selon les rapports de police. "L'attaque horrible lors du festival de la ville de Solingen nous laisse profondément choqués et attristés", a déclaré Faeser. "Nos pensées vont aux familles des victimes et aux personnes grièvement blessées pendant cette période difficile."

Les Solingers et d'autres, y compris le gouvernement fédéral, apportent leur soutien à la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans leur chasse à l'homme pour l'agresseur responsable de l'attaque au couteau au centre-ville. La recherche intensive du suspect implique des officiers de différentes régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et même au niveau fédéral, dirigée par Faeser, la ministre fédérale de l'Intérieur.

