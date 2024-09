Avez-vous vécu une rupture, une séparation ou un échec?

Chef de l'Union Merz déclare les discussions sur la migration avec le gouvernement fédéral infructueuses - "C'était toujours le plan", déclare le chancelier Scholz. Est-ce exact? Un négociateur de la CDU évite de répondre à la question chez Lanz.

La tension a augmenté mardi après-midi, entraînant le départ de l'Union de la sommet sur la migration avec le gouvernement de la coalition. Le chef de l'Union, Friedrich Merz, en a parlé lors d'une conférence de presse mardi. La situation semble très différente mercredi matin. Le chancelier fédéral Olaf Scholz invite l'Union à de nouvelles discussions sur la migration. Le chef du groupe parlementaire de l'Union, Thorsten Frei, exprime également son intérêt pour la poursuite des discussions. Cependant, lors de l'émission de talk-show Markus Lanz mercredi soir, Frei demande des concessions au gouvernement de la coalition.

L'ancien politique des Verts Jürgen Trittin note pendant l'émission que les actions de l'Union rappellent une citation populaire de l'ancien politique du SPD Herbert Wehner : "Celui qui s'en va doit finalement revenir." Markus Lanz parvient finalement à persuader Thorsten Frei de revenir, après beaucoup d'efforts et de patience. D'abord, il doit expliquer pourquoi l'Union est partie au départ. L'explication se révèle difficile pour le politique de la CDU.

Il faut un certain temps à Frei pour répondre à la question élémentaire de Markus Lanz : "Avions-nous l'intention de revenir à un moment donné ?"

Frei aurait pu répondre à cette question par un simple oui ou non. Cependant, il choisit de faire un long discours, que Lanz tente de raccourcir en posant à nouveau sa question. Frei mentionne de nombreuses raisons, telles que la majorité des Allemands soutenant une politique migratoire plus stricte, l'Union soutenant la coalition au parlement et l'objectif de la sommet sur la migration étant de produire des résultats significatifs. Il décrit leur réunion d'une semaine auparavant et l'ajournement subséquent. Après un certain temps, Frei finit par répondre à la question de Lanz : "Nous nous sommes levés comme tout le monde. Cette réunion était prévue de 15h à 17h, et autour de 17h, nous avons réalisé que nous n'avions aucun terrain d'entente dans ce format. Nous avons discuté pendant deux heures pour trouver des points communs, mais l'offre de la coalition trafic-lumière ne correspondait pas à ce que nous avions discuté une semaine plus tôt."

L'Union persiste dans la demande de mesures extrêmes

Rappelons-le : l'Union vise à empêcher les migrants de pays tiers d'entrer en Autriche, même s'ils demandent l'asile. Le gouvernement reconnaît des problèmes juridiques potentiels, avec la ministre de l'Intérieur Faeser suggérant que la police fédérale examine si un autre pays de l'UE est responsable de la demande de protection des réfugiés à la frontière à l'avenir. Cela pourrait approcher les demandes de l'Union, bien que l'Union continue d'insister sur ses mesures les plus extrêmes. L'Union n'a pas abandonné les négociations, confirme Frei chez Lanz. "Nous avons conclu un accord et nous avons décidé de faire une pause."

De qui parle-t-il, Lanz demande. Après un certain temps, Frei clarifie : les participants de l'Union. Alors, une séparation, comme Merz l'a annoncé mardi ? Non, Frei clarifie, c'est juste que la réunion s'est terminée et qu'il n'y avait pas d'accord, alors ils sont partis. Mais finalement, tout le monde est parti.

Ce que Lanz veut savoir, c'est qui a pris la décision et s'il y avait un plan. Non, Frei répond, il n'y avait pas de plan, mais avant la sommet, ils ont discuté des conditions dans lesquelles ils se retireraient.

Lanz conclut qu'il y avait manifestement une stratégie, tandis que Frei affirme qu'il n'y en avait pas. Au lieu de cela, ils ont découvert un papier de position qui avait été distribué par la ministre de l'Intérieur aux journalistes, détaillant leurs propositions et les objections de l'Union.

"C'est juste une partie normale de la politique", ajoute Lanz.

Frei répond : "Ce n'est pas une base acceptable pour un compromis. Mais nous ne laisserons pas cela nous empêcher de discuter. C'est pourquoi nous avons assisté à la réunion même si les conditions n'étaient pas remplies."

Il continue : "Nous avons mis fin aux discussions parce qu'il n'a rien été accompli." Alors, elles ont été rompues après tout ?

"La perception pourrait être différente", observe Lanz, un peu surpris.

"Nous resterons toujours ouverts au dialogue"

La discussion peut être terminée, mais ensuite Thorsten Frei révèle un détail crucial : "En tant que démocrates, nous resterons toujours ouverts au dialogue. Et il n'y a rien de définitif pour le moment. Cependant, nous avons besoin d'une nouvelle base : nous devons trouver un terrain d'entente pour produire des résultats communs."

Y aura-t-il donc d'autres discussions sur la migration après tout ? Lanz veut confirmer et pose à nouveau la question : "Ces discussions ne sont pas annulées ; elles sont juste mises en pause ?"

Et Frei répond par l'affirmative : "Oui, de notre point de vue. Nous sommes toujours ouverts au dialogue. Mais nous avons besoin d'une base pour cela. Nous ne reviendrons pas dans ces conditions parce que nous n'avancerons pas. Les deux parties doivent faire des progrès l'une vers l'autre pour obtenir des améliorations fondamentales."

Les prochaines étapes de l'Union sont pour le moment inconnues. Nous devrons attendre le prochain talk-show pour le savoir.

L'Union a exprimé son intérêt à poursuivre les discussions sur la migration avec le gouvernement fédéral, comme l'a annoncé l'invitation du chancelier fédéral Olaf Scholz et la confirmation du chef du groupe parlementaire de l'Union, Thorsten Frei.

De plus, l'Union a souligné sa position sur l'empêchement des migrants de pays tiers d'entrer en Autriche, même s'ils demandent l'asile, et a demandé des mesures extrêmes. Despite the complications during the previous summit, the Union did not abandon negotiations, according to Frei, indicating a willingness to engage in further discussions.

