Jennifer Lopez a entamé une procédure de divorce. Les rumeurs sur la santé de son mariage avec Ben Affleck circulaient depuis un certain temps, et il est maintenant rapporté que des tensions dans leur relation sont apparues pendant leur lune de miel.

Une deuxième chance : Après la rupture de leurs fiançailles il y a presque vingt ans, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont remariés en été 2022. Malheureusement, leur parcours amoureux n'a pasabouti au bonheur escompté. Lopez a déposé une demande de divorce un mardi, exactement deux ans après leur cérémonie de mariage.

La quinquagénaire a mentionné la date de séparation au 26 avril 2024. Une source anonyme a rapporté au site de potins people "Page Six" que le couple a rencontré des problèmes relationnels tout au long de leur lune de miel.

Lopez et Affleck ont échangé leurs vœux à Las Vegas en juillet 2022, suivi d'une cérémonie plus grande et traditionnelle en Géorgie en août. Ils se sont ensuite rendus à Lake Como, en Italie, pour leur lune de miel, comme le montrent les photos des paparazzis à l'époque. Apparemment, cela a déplu à Affleck.

Gêné par les paparazzis ?

Affleck se serait senti agacé par la présence des paparazzis, selon "Page Six". L'acteur aurait été surpris par la poursuite des photographes, malgré sa notoriété internationale et sa position de premier plan à Hollywood.

Même lorsqu'ils n'étaient pas sous le feu des projecteurs, leur relation était reportedly tendue. Une source a révélé à "Page Six" que le couple avait à peine échangé un mot pendant cette période supposée être la plus joyeuse de leur vie. Affleck aurait confié à Lopez qu'il s'était transformé en une personne différente, mais cela n'a pas duré longtemps.

Après leur idylle, Affleck aurait commencé à chercher plus d'intimité, selon une autre source. Affleck aurait apparemment eu du mal avec la notoriété de sa femme.

Initialement, Affleck et Lopez se sont rencontrés au début des années 2000. Ils étaient considérés comme l'un des couples les plus puissants d'Hollywood et avaient reçu le surnom de "Bennifer". L'attention médiatique, entre autres facteurs, est censée avoir entraîné l'annulation de leurs fiançailles et leur rupture en 2004. Après plusieurs relations et mariages, ils ont rallumé la flamme en 2021.

