Avez-vous ce qu'il faut pour réaliser vos rêves ? Ce que tout le monde peut apprendre des femmes qui l'ont fait

D'innombrables femmes ont surmonté le stéréotype selon lequel elles sont plus enclines à prendre des risques que les hommes et ont atteint des objectifs incroyables d'une manière que tout le monde peut appliquer. Quel est donc leur secret de réussite ? Alors que nous entamons une nouvelle année avec nos résolutions, il est utile de prendre connaissance des précieux conseils de rêveuses qui ont atteint leurs objectifs.

Selon Frank Farley, psychologue et professeur émérite à l'université Temple, qui étudie le comportement humain, "l'expression du risque varie d'une personne à l'autre, de celle qui prend des risques importants à celle qui les évite, une sorte de continuum influencé par la biologie, l'éducation, les facteurs personnels, la communauté et les facteurs sociaux".

Farley divise la prise de risque en deux domaines : le domaine physique de la prise de risque (comme la course automobile) et le domaine psychologique de la prise de risque (comme les finances ou l'entrepreneuriat). Si les hommes sont traditionnellement associés à la prise de risque physique, cette vision évolue au fur et à mesure que les opportunités se multiplient pour les femmes (et que les femmes créent nombre de ces opportunités).

"Presque tous les domaines susceptibles d'impliquer un certain risque d'échec se sont ouverts (aux femmes)", a déclaré M. Farley à propos de ses recherches. "Dans les deux domaines, les femmes accomplissent des choses extraordinaires qui, il y a 100 ans, n'auraient jamais été imaginées. Il est donc de plus en plus difficile d'argumenter sur les différences de capacités, d'aptitudes, de réalisations, etc.

Sophia Danenberg et Ebony Norflis sont deux de ces femmes, et leur prise de risque est riche d'enseignements pour tous.

La ténacité y est pour beaucoup

Mme Danenberg n'avait jamais eu l'ambition de gravir le plus haut sommet du monde avant de le faire.

"Mon père ne m'a jamais dit qu'il ne fallait pas laisser quelqu'un te dire que tu ne pouvais pas faire ça parce que tu es une fille ou que tu es noire", a déclaré Mme Danenberg, la première Américaine noire et la première femme noire à avoir atteint le sommet de l'Everest. "Il ne m'a jamais fait croire que quelqu'un pouvait penser cela.

Avec cinq années d'alpinisme à son actif, elle était prête à escalader une autre montagne, jusqu'à ce que quelqu'un lui propose d'escalader l'Everest à la place. Après réflexion, elle a changé de cap et s'est lancée dans l'ascension de l'une des montagnes les plus dangereuses avec trois mois de préparation.

"Je ne considère pas que l'ascension de l'Everest soit une chose risquée ou courageuse", a déclaré Mme Danenberg. "Ce n'était pas vraiment l'ascension proprement dite. C'était plutôt la première décision, la décision d'essayer. Ensuite, si j'essayais, et qu'il était clair que cela allait mal se passer, et que j'allais abandonner après avoir dépensé tout cet argent, c'était ça le risque".

"Je suis du genre à me contenter de faire ce que j'ai à faire. J'occupe mon cerveau en passant par certaines étapes, en faisant beaucoup d'analyses, en exécutant réellement les choses", a déclaré M. Danenberg, qui a également une carrière exigeante en tant qu'analyste principal en politique internationale, environnement et développement durable chez Boeing Co. Je ne saurais trop insister sur le fait que la ténacité y est pour beaucoup. J'essaie de faire ce que je fais vraiment bien, peu importe ce que c'est".

Prendre des risques calculés

Les personnes qui cherchent à réaliser leurs rêves prennent des risques, mais ils sont calculés. Ils comprennent que l'échec est souvent inhérent au processus. Mais les déceptions, lorsqu'elles se produisent, ne sont pas toujours une mauvaise chose, a déclaré Mme Farley. "Il faut être prêt à échouer. Parfois, l'échec mène les gens vers un nouveau et meilleur rêve".

Norflis, mariée et mère de deux enfants, a quitté la sécurité de l'Amérique des affaires pour poursuivre son rêve de devenir propriétaire d'une franchise de Blue Kangaroo Packoutz, une entreprise de restauration de contenu à Atlanta. De nombreuses banques ont refusé ses demandes de prêt parce que la franchise était une marque relativement nouvelle et qu'elle n'avait aucune expérience dans le domaine de la restauration.

La persévérance a été la clé. "Je dois toujours me battre pour me dire que je suis assez forte, que je peux le faire et que je peux réussir", a déclaré Mme Norflis. "Il faut presque exercer son esprit et s'habituer à entendre des refus. Et si vous croyez en vous, si vous croyez en (votre rêve), alors votre courage se développera. Votre ténacité se développera.

Savoir renoncer

Des centaines d'alpinistes morts reposent sur le mont Everest, ce qui témoigne du caractère potentiellement mortel de l'ascension.

Tout le monde veut entendre parler de la manière dont on réussit, et veut entendre un discours de motivation du type "n'abandonnez pas"", a déclaré M. Danenberg. "Pour moi, ce n'est pas l'attitude que je pourrais adopter en toute sécurité sur une montagne comme l'Everest.

C'est tellement dangereux que je me suis dit : "Abandonnez à tout moment. Si ça se présente mal, arrêtez-vous".

Vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir

L'un des conseils les plus forts de M. Danenberg est d'être prêt à saisir avec audace les opportunités qui se présentent plutôt que d'attendre le moment "parfait".

"Beaucoup de choses que les gens ont considérées comme des réussites dans ma vie semblent n'avoir aucun rapport entre elles", a déclaré M. Danenberg, qui est également titulaire d'une bourse Fulbright et diplômé de l'université de Harvard. Mais à un moment donné, quelqu'un a mis cette opportunité devant moi et je me suis dit : "Bien sûr, essayons. Voyons ce que ça donne. Vous serez surpris de ce que vous pouvez faire. Et si vous essayez de déterminer avant même d'avoir essayé, vous ne le saurez jamais".

Norflis partage le même sentiment. "Que se passerait-il si (Jeff) Bezos décidait de ne pas poursuivre ce qu'il a entrepris ? "Que serait la vie sans Amazon ? Tout le monde n'aura pas l'idée de Bezos, mais l'idée de Bezos est une idée qui a commencé par un rêve.

Note de la rédaction : la journaliste Cherie Berkley a été rédactrice en chef adjointe à WebMD et rédactrice/productrice de nouvelles pour CNN, CNN International et A&E.

