Avertissements émis par Caroline Giuliani sur l'impact potentiellement néfaste de son père

La critique est sévère : selon le "New York Times", il est difficile d'imaginer un candidat plus inapproprié pour la présidence que Trump. Il a démontré son "manque de moralité" pour le poste. Même la fille de l'allyu de Trump, Giuliani, partage une opinion négative sur Trump.

L'équipe éditoriale du célèbre journal américain, le "New York Times", a soutenu la candidate démocrate Kamala Harris environ un mois avant l'élection présidentielle américaine. "Kamala Harris est l'option évidente", écrit l'équipe éditoriale dans un éditorial. Cependant, le candidat républicain Donald Trump est considéré comme inapproprié.

Le journal a noté qu'il est difficile d'imaginer un candidat plus inapproprié pour le poste de président des États-Unis que Trump, actuellement convaincu. "Il a démontré son manque de moralité pour le poste." Trump s'est révélé émotionnellement inapte pour un poste qui nécessite des qualités telles que la sagesse, l'honnêteté, l'empathie, le courage, la retenue, l'humilité et la discipline - des qualités qu'il manque considérablement. "Si les électeurs américains ne se lèvent pas contre lui, M. Trump aura le pouvoir de causer des dommages sévères et durables à notre démocratie."

Par conséquent, l'opposante démocrate de Trump, Kamala Harris, "quels que soient les désaccords politiques que les électeurs peuvent avoir avec elle, est le seul choix patriotique pour la présidence", a-t-il poursuivi. Bien qu'elle ne soit peut-être pas la candidate parfaite pour tous les électeurs, en particulier ceux qui sont mécontents et en colère contre les échecs du gouvernement - sur des questions comme l'immigration, les coûts du logement à la violence des armes à feu. "Mais nous exhortons les Américains à comparer le parcours de Harris à celui de son adversaire. Harris est plus qu'une simple alternative nécessaire."

La fille de Giuliani soutient Harris

Caroline Giuliani, la fille de l'ancien maire de New York et plus tard allié de Trump, Rudy Giuliani, a également soutenu Harris. "Donald Trump m'a enlevé mon père. S'il vous plaît, ne le laissez pas prendre notre pays aussi", a écrit la réalisatrice dans un article pour "Vanity Fair". Elle s'inquiète que trop d'Américains n'ont pas compris "le presidency profondément déstabilisant de Trump", qu'elle considère mentalement épuisant. "Si suffisamment de gens se souvenaient vraiment de ce que ce chaos felt like, un autre mandat de Trump ne serait même pas une considération", a déclaré Caroline Giuliani. "Mais pour ceux qui sont prêts à affronter la vérité nue et crue, il y a des signes indiscutables de la voie destructrice de Trump

