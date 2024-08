- Avertissement sur les troubles de la parole à Barmer

Il semble que vous souligniez que les difficultés d'élocution augmentent chez les enfants de Bade-Wurtemberg, comme le suggère un rapport de l'assurance maladie Barmer. Cette étude met en évidence que les enfants âgés de six à douze ans ont du mal à former des mots, à construire des phrases et à comprendre le langage parlé et écrit. L'étude de Barmer utilise des données de son atlas des enfants pour soutenir cela, révélant que les jeunes enfants ont souvent des problèmes d'échanges de mots, d'omissions ou de modifications de sons, de structures de phrases incorrectes et d'utilisation de langage inapproprié pour leur âge. Des problèmes tels que le bégaiement, le zézaiement et le mutisme sont également observés.

Selon l'étude, environ 12,5 % des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ont été diagnostiqués avec de tels troubles du langage il y a deux ans, soit environ 203 600 enfants. Les garçons sont plus souvent touchés, avec un taux de 14,8 %, par rapport aux filles à 10 %. De plus, l'étude a montré que ces problèmes ont augmenté de manière significative au cours des dix dernières années. Le taux pour les garçons a augmenté de 24,4 %, et pour les filles de 21 % depuis 2012.

Selon la Barmer, les parents sont les principaux responsables de ces problèmes de langage. Winfried Ploetz, responsable régional de la Barmer en Bade-Wurtemberg, pense que les parents détiennent la clé du développement linguistique de leurs enfants. Il souligne que les parents doivent se considérer comme des modèles linguistiques. Les conversations régulières et le soutien actif des parents sont essentiels. Il est également crucial que les parents maintiennent le contact visuel, ajustent leur rythme de parole et leur niveau de langage en fonction de l'âge de l'enfant, et minimisent le temps passé devant les écrans.

La Barmer recommande que les enfants pratiquent la prononciation à la maison grâce à des exercices réguliers. Les applications de thérapie du langage peuvent aider à rendre ces exercices amusants pour les enfants, car ils peuvent effectuer des tâches logopédiques sur les tablettes, les smartphones ou les ordinateurs.

Pour cette étude, l'assurance maladie Barmer a analysé, normalisé et extrapolé des données de ses membres en fonction des statistiques de population par sexe et groupe d'âge de l'Office fédéral de la statistique. À la mi-juillet 2022, plus de 88 100 enfants du groupe d'âge concerné étaient assurés chez Barmer en Bade-Wurtemberg.

Les conclusions de l'étude indiquent que le bégaiement, entre autres difficultés d'élocution, est l'un des problèmes qui affectent les enfants, comme en témoigne l'augmentation du taux de phrases mal structurées et d'utilisation de langage inapproprié. Les parents sont identifiés comme jouant un rôle important dans la réduction de ces problèmes de langage, Winfried Ploetz suggérant qu'ils devraient servir de modèles linguistiques et avoir des conversations régulières avec leurs enfants.

Lire aussi: