Le patron de Deutsche Bank, Christian Sewing, tire la sonnette d'alarme suite aux élections régionales en Saxe et en Thuringe, mettant en garde sur le fait que ces résultats pourraient affecter l'attractivité de l'Allemagne en tant qu'option d'investissement. "Il est essentiel que nous examinions ce que ces résultats électoraux et leurs causes sous-jacentes impliquent pour notre pays et son statut d'investissement", a déclaré Sewing lors du sommet bancaire de Handelsblatt à Francfort. La hausse du soutien aux partis aux idéologies radicales sert de "rappel à l'ordre pour enfin mettre en place des contre-mesures", a déclaré Sewing, sans mentionner de partis spécifiques.

"Nous devons montrer aux gens que la solution à leurs problèmes ne se trouve pas aux extrêmes, mais au cœur de la société." Pour ce faire, l'Allemagne doit rester compétitive et éviter de rester à la traîne.

La communauté internationale a commencé à scruter l'Allemagne avec une inquiétude grandissante, selon Sewing. "Les investisseurs remettent en question notre capacité à réformer et notre engagement et notre empressement à livrer." Maintenant, il y a aussi des préoccupations quant à la fiabilité politique. Une démocratie solide et fiable a toujours renforcé l'Allemagne, mais cela est maintenant remis en question.

La solution à l'incertitude parmi les électeurs et les investisseurs, selon Sewing, c'est la croissance. Il a plaidé en faveur de changements fondamentaux et d'un engagement accru pour livrer. "Pour moi, il est essentiel que nous renouvellions notre consensus selon lequel la croissance est une bonne chose, en effet, une nécessité." L'Allemagne doit dépasser le taux de croissance potentiel de 0,4 %, comme le suggère le Conseil des experts pour l'économie allemande.

"Cela ne peut être accompli que si nous transformons également notre attitude envers le travail ; si nous sommes prêts à travailler plus dur et plus longtemps", a insisté Sewing. Il est nécessaire d'offrir plus d'incitations pour encourager le travail et les performances. Les heures de travail hebdomadaires et à vie doivent également augmenter. "Avec une moyenne de 28 heures par semaine et une retraite à 63 ans, cela ne suffira pas."

