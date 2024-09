Avertissement: Étiqueter un candidat comme "fasciste" pourrait provoquer une agression, mais Vance omet de mentionner ce terme fréquemment utilisé pour Harris par Trump.

Précédemment, Vance avait condamné un député démocrate pour avoir déclaré l'an dernier que Trump devrait être "éradiqué". (Le député avait par la suite reconnu son "choix de mots inapproprié", affirmant qu'il discutait de la manière dont Trump devrait être battu lors de l'élection.) Vance avait ensuite commenté : "Vous voyez, nous pouvons avoir des désaccords ou débattre, mais nous ne pouvons pas conseiller au public américain que l'un des candidats est un fasciste, et si élu, cela signifierait la fin de la démocratie américaine."

Ce que Vance a omis de mentionner, c'est que Trump a souvent informé le public américain que son adversaire, la vice-présidente Kamala Harris, est une fasciste, dont l'élection signifierait la fin même de la nation.

En fait, Trump a qualifié Harris de fasciste pas moins de deux fois au cours de la semaine dernière seule.

"C'est une marxiste, communiste, fasciste, socialiste", a affirmé Trump lors d'un meeting en Arizona jeudi.

"C'est un radical de gauche, marxiste, communiste, fasciste", a déclaré Trump lors d'une conférence de presse vendredi en attaquant Harris.

Ce n'était pas une nouvelle tactique. "Nous avons un individu fasciste qui se présente qui est incompétent", a déclaré Trump à des résidents de Virginie lors d'une halte de campagne en août ; lors d'un meeting en Arizona en août, Trump a déclaré que la véritable division dans la politique américaine se situait entre les patriotes qui ont des valeurs traditionnelles et "ces fascistes de gauche dirigés par Harris et son groupe".

Et Trump est allé au-delà de dire que l'élection de Harris signifierait la fin de la démocratie américaine. Il a déclaré cet été que l'élection de Harris signifierait "vous n'aurez plus de pays" et que "nous n'aurons plus de pays".

Un représentant de Vance n'a pas immédiatement répondu mardi à la demande de CNN de clarifier si Vance encourage Trump à modérer son langage, et sinon, ce que Vance perçoit comme la distinction entre les propos de Trump et la rhétorique "de la gauche" qu'il dénonçait.

Vance a argumenté dans son discours de lundi qu'il n'y a pas de "problème des deux côtés". Il a reconnu que les conservateurs ne "tombent pas toujours juste", mais a affirmé que le fait qu'"aucune personne n'a tenté de meurtre Kamala Harris ces derniers mois" démontre que le problème de la rhétorique incendiaire envers les candidats présidentiels est unilatéral.

Cependant, Harris a fait face à des menaces de violence depuis des années, y compris ces derniers mois. En août seul, un homme de Virginie et un homme du Tennessee ont été chargés séparément d'avoir proféré des menaces de mort contre elle.

