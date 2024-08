Avertissement émis sur les marquages de Bitcoin sur les trottoirs

Parfois, de l'argent semble traîner dans les rues, mais il s'avère être faux une fois qu'on essaye de l'utiliser. Des événements similaires sont observés avec des portefeuilles en papier Bitcoin soi-disant abandonnés par des individus louches pour monter un coup.

L'Office criminel d'État de Bavière (LKA) met en garde le public contre une arnaque impliquant des portefeuilles en papier Bitcoin factices. Voici comment cela fonctionne : des individus malveillants laissent des sacs en plastique dans la rue contenant une impression de portefeuille en papier factice et un reçu montrant un paiement de plus de 10 000 euros.

Ces sacs sont conçus pour ressembler à quelqu'un qui vient d'acheter des Bitcoins et les a perdus. Si un passant scanne le code QR sur l'impression de portefeuille pour vendre les Bitcoins, il est redirigé vers un site web factice. Les malfaiteurs cherchent à recueillir des informations personnelles et demandent une forte "frais de traitement" d'environ 3 %, beaucoup plus que les 0,5 % de frais de négociation Bitcoin habituels. Une fois le frais payé, ils promettent de libérer les fonds, mais comme prévu, ils ne le font jamais.

Les portefeuilles en papier pour les devises numériques, telles que le Bitcoin, ne sont pas limités aux applications sur les smartphones ou aux dispositifs de stockage. Vous pouvez également sauvegarder vos actifs en cryptomonnaie sur du papier, via une simple impression qui comprend les clés publiques et privées du portefeuille et les codes QR pour les transactions.

Les portefeuilles en papier peuvent être comparés à de l'argent réel. Vous pouvez les créer chez vous ou les recevoir de distributeurs automatiques spécialisés lors de l'achat de Bitcoins. Si vous trouvez un sac en plastique contenant un portefeuille en papier suspect, le LKA vous conseille de le remettre à votre commissariat de police le plus proche. Cette arnaque a déjà été découverte à Vienne au début de l'année, car des portefeuilles en papier factices ont commencé à apparaître dans la capitale autrichienne.

Despite l'augmentation des transactions en devises numériques, les cas de crimes tels que l'utilisation de portefeuilles en papier Bitcoin factices continuent de représenter des menaces pour les utilisateurs non avertis. La découverte d'un portefeuille en papier Bitcoin factice peut entraîner une perte financière importante et un vol d'identité, mettant en évidence l'importance de la prudence et du signalement de tels cas aux autorités comme le LKA.

