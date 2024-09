Avertissement émis par l'expert en extrémisme Mansour sur la "tendance de radicalisation potentiellement nocive" qui se profile

Traducteur : Ahmad Mansour, qui travaille depuis des années avec des réfugiés et des personnes ayant un passé migratoire, a remarqué une tendance préoccupante qui émerge parmi eux suite aux attaques en Israël le 7 octobre.

Mansour, expert en extrémisme, considère l'escalade de l'islamisme violent en Allemagne en raison des actions de Hamas comme "très élevée". Le groupe militant manipule émotionnellement le discours politique suite à son assaut violent contre Israël et au conflit subséquent à Gaza, alimentant non seulement l'antisémitisme mais aussi la radicalisation islamique en Allemagne, a mis en garde le psychologue.

Selon Mansour, de nombreuses personnes sont désormais plus vulnérables au recrutement pour des activités islamiques violentes. Cette tendance, a prévenu Mansour, est "très dangereuse". La montée de la radicalisation islamique parmi les Allemands suite à l'attaque de Hamas contre Israël pourrait être même plus périlleuse que les attaques islamiques à Mannheim et Solingen, a-t-il affirmé. En mai 2021, un policier a été tué à Mannheim dans une attaque supposée motivée par l'islam, et en août, un extrémiste islamique a tué trois personnes lors d'un festival à Solingen.

Selon Mansour, les problèmes de radicalisation et la menace d'attaques islamiques persisteront en Allemagne "pour un avenir prévisible". Il attribue cela au fait que "la politique échoue à s'engager avec ces communautés et à communiquer ses politiques efficacement".

Au lieu de cela, des stations de médias étrangers telles qu'Al-Jazeera du Qatar, ainsi que des canaux de propagande russe et turque, manipulent régulièrement leurs groupes de population en Allemagne, selon Mansour. Il plaide donc en faveur d'une intensification des "offensives démocratiques", en particulier sur les réseaux en ligne, pour atteindre les personnes ayant un passé migratoire.

De la part des politiciens, Mansour demande que "les ennemis de la démocratie soient clairement identifiés". À la lumière de l'attaque de Hamas contre Israël, il a insisté sur le fait que "la politique ne devrait pas se soustraire à ses responsabilités".

Un an après ce que Mansour appelle "le pogrom le plus grave contre les Juifs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", il s'attend à ce que le gouvernement allemand procède à une revue complète des extrémistes. Le chercheur a exhorté les politiciens à "ne pas se contenter de parler de la lutte contre l'extrémisme de droite et de minimiser les extrémistes de gauche et les islamistes".

Mansour a également appelé les politiciens à "évaluer soigneusement leurs partenaires - y compris les acteurs de la société civile". "On ne peut pas plaider pour la responsabilité historique et la sécurité d'Israël en tant que raison d'être de l'État et ensuite financer les antisémites", a critiqué Mansour.

De plus, Mansour a exhorté les politiciens à aborder les sujets de migration et d'intégration "réalistement" et "au-delà de l'idéologie politique". Dans son travail préventif avec des musulmans radicalisés, Mansour a trouvé "des acteurs au sein des partis, que ce soit le SPD ou les Verts, qui n'ont pas intérêt à reconnaître la complexité du problème". "Ils font du lobbying, parfois même pour des terroristes", a déclaré Mansour.

Mansour a mis en garde depuis 2020 contre "les idéologies de gauche telles que le postcolonialisme et la politique d'identité". Il a identifié des éléments antisémites au sein du mouvement pour le climat à cette époque. Selon lui, il y a eu une "alliance stratégique entre les idéologies de gauche, les islamistes et les antisémites du monde arabe" depuis des années.

L'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre et les réactions subséquentes n'ont pas surpris Mansour. Il l'avait déjà anticipé : "Si un nouveau conflit éclate entre Israël et les Palestiniens, ces gens se rangeront du côté des Palestiniens, des extrémistes", a déclaré Mansour.

Un autre défi dans la gestion des conséquences de l'attaque de Hamas est "que nous n'avons pas été préparés à reconnaître que nous avons accueilli des personnes qui sont socialement différentes et qui ont plus d'antisémitisme que la société majoritaire".

Mansour a accusé le gouvernement allemand, en particulier les Verts, mais aussi le SPD et certaines parties de la CDU qui étaient previously en power under Chancellor Angela Merkel, de "naïveté" dans leur position. "Ils ont involontairement favorisé et promu ces structures. Ils ont nourri ces monstres".

"On peut et on devrait offrir refuge à ceux qui cherchent protection", a clarifié Mansour. Toutefois, la priorité de la politique gouvernementale "devrait être la sécurité de sa propre population en Allemagne". En outre, la politique et la société civile doivent enfin réaliser que "le processus d'intégration prend du temps". "La démantèlement de l'antisémitisme, des structures patriarcales et de l'idéologie islamique prend du temps".

De la société civile, Mansour attend la compréhension que la lutte pour la démocratie n'est plus "juste en ligne" et "ne devrait pas être une lutte contre la droite". "Les islamistes, les antisémites et les acteurs radicaux de gauche" sont "des ennemis de la démocratie". "Cependant, ils ne sont pas nos partenaires - même s'ils sont contre l'AfD. Ils font partie du problème". Reconnaître cela serait "une étape importante dans la bonne direction".

