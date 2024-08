Table des matières

Carte météo I : Regardez en direct où les intempéries se développent

Carte météo II : Les températures maximales d'aujourd'hui

Carte météo III sur le vent et la tempête : Les rafales les plus rapides de la journée

Carte météo IV : Les alertes orages d'aujourd'hui

Carte météo V : Les alertes orages de demain

- Avertissement d'ouragan: les cartes montrent où se forment les orages

Après quelques jours chauds, la météo en Allemagne va devenir instable mercredi. Les météorologues prévoient des averses et des orages dans certaines régions, selon le portail "Wetter.de". Selon les prévisions, la pluie va balayer le pays dans l'après-midi, accompagnée de grêle, de fortes précipitations et de rafales de vent. L'est du pays aura plus de chance avec un temps sec et ensoleillé qui persistera plus longtemps.

Mais ce n'est pas encore fini avec la météo estivale. Après la pluie, il va progressivement devenir plus clément à l'ouest, avec des températures maximales comprises entre 21 et 32 degrés.

Les orages suivent la chaleur estivale

Le temps changeant est dû à la front cold d'un système de basse pression qui traverse l'Allemagne d'ouest en est, selon les experts du Service météorologique allemand (DWD) à Offenbach. En particulier, il faut être vigilant au sud lors du passage des orages - des grêlons jusqu'à deux centimètres de diamètre sont possibles. La météo orageuse devrait se poursuivre au moins jusqu'à jeudi, surtout au sud du Danube, selon les experts.

Les cartes suivantes montrent la situation météorologique actuelle :

Carte météo I : Regardez en direct où les intempéries se développent

La carte interactive ci-dessous montre la météo en temps réel. Vous pouvez également accéder à la prévision pour une heure ultérieure en utilisant la ligne de temps en dessous du graphique. La couche affichée peut être modifiée, par exemple pour les orages, la pluie ou la neige.

Carte météo II : Les températures maximales d'aujourd'hui

Le survol ci-dessous montre les températures maximales attendues pour aujourd'hui.

Carte météo III sur le vent et la tempête : Les rafales les plus rapides de la journée

La carte ci-dessus montre où les rafales de vent les plus rapides de la journée sont attendues.

Carte météo IV : Les alertes orages d'aujourd'hui

La carte ci-dessus montre les alertes orages émises par le DWD pour aujourd'hui. Il s'agit d'une carte météorologique binaire, ce qui signifie que les zones avec une alerte orages sont colorées en rouge et l'absence de couleur indique l'absence d'alerte.

Carte météo V : Les alertes orages de demain

La carte ci-dessus montre les alertes orages émises par le DWD pour demain. Il s'agit d'une carte météorologique binaire, ce qui signifie que les zones avec une alerte orages sont colorées en rouge et l'absence de couleur indique l'absence d'alerte.

Les cartes utilisées proviennent en partie de wetter.de. Le portail fait partie de RTL Allemagne. De plus, des cartes de Windy.com ont été intégrées. Les créateurs utilisent le modèle du "Centre européen pour les prévisions à moyen terme" pour leurs affichages et prévisions.

Sources : Wetter.de, Service météorologique allemand

Lire aussi: