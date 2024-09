Avertissement d'explosion potentielle à Springfield, aux États-Unis.

En raison d'une allégation sans fondement répandue par des Républicains américains, notamment Donald Trump, selon laquelle des migrants mangeraient des animaux domestiques à Springfield, dans l'Ohio, cette petite ville fait régulièrement la une des journaux. Récemment, l'administration municipale a reçu une menace de bombe. Selon un message publié sur Facebook par l'administration municipale, la mairie et une école élémentaire ont été fermées. L'avertissement inquiétant a été envoyé par e-mail le matin et des efforts sont déployés pour identifier l'expéditeur.

Le débat sur les migrants à Springfield a commencé lorsque des membres du Parti républicain, dont le candidat à la vice-présidence J.D. Vance, ont fait circuler des allégations non étayées selon lesquelles des migrants haïtiens voleraient et mangeraient des animaux domestiques pour attiser la xénophobie.

Ces accusations ont été régulièrement démenties par les autorités locales, mais Trump a abordé ces allégations lors d'un débat télévisé avec la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris, affirmant que les immigrants de Springfield dévorent les animaux domestiques des résidents locaux. Malgré la menace de bombe, Trump a continué à promouvoir ce récit faux sur sa plateforme en ligne, affirmant que l'Ohio est envahi par des migrants illégaux, principalement originaires d'Haïti.

Conséquences graves

Jeudi, la Maison Blanche a exprimé sa préoccupation, mettant en garde contre les risques que ce type de désinformation pourrait faire courir aux personnes. "Ce type de désinformation est dangereux car il y aura des gens qui y croiront, quelle que soit son absurdité et sa bêtise", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Il y a un risque que ces individus agissent impulsivement et causent potentiellement des préjudices.

L'immigration reste un sujet de débat important pour l'élection présidentielle du 5 novembre. Trump a choisi de faire campagne sur une position dure et restrictive envers les immigrants.

Springfield compte environ 58 000 habitants et a connu une augmentation de l'immigration haïtienne ces derniers temps. Un journal local estime que la population haïtienne de la ville se situe entre 10 000 et 15 000 habitants. La nation caribéenne d'Haïti est confrontée à l'instabilité politique et à la violence des gangs, en particulier dans sa capitale, Port-au-Prince, ce qui a poussé de nombreuses personnes à partir.

La Commission, composée de dirigeants locaux et d'officiers de police, enquête activement sur les allégations sans fondement et la menace de bombe récente à Springfield. La Commission condamne fermement la diffusion de fausses informations, affirmant qu'elle met en danger la paix et la sécurité de la communauté.

Lire aussi: