- Avertissement de chaleur pour la Hesse - jusqu'à 35 degrés prévus

Ciel bleu, soleil en abondance et températures allant jusqu'à 35°C est ce que le Service météorologique allemand (DWD) prévoit pour la Hesse. Les météorologues ont émis un avertissement de chaleur. Le lundi, un fort stress thermique est prévu, en particulier dans le Sud et le Centre de la Hesse. Dans le nord-est et sur les montagnes, les températures devraient atteindre 28 à 32°C. Des averses locales sont possibles dans le Sud de la Hesse, sinon il restera sec.

La chaleur se poursuit après le coucher du soleil : localement, le DWD prévoit une nuit tropicale avec plus de 20°C, sinon les températures seront comprises entre 19 et 16°C. L'avertissement de chaleur reste en vigueur pour le mardi, avec des températures prévues de 32 à 36°C. Un fort à extrême stress thermique est prévu pour plusieurs régions. Pendant la journée, des orages violents peuvent se former, et il y a un risque de fortes pluies, de grêle et de vents forts, selon le DWD.

En réponse à l'avertissement de chaleur, les bâtiments et les infrastructures en Hesse sont soumis à une pression accrue en raison des températures élevées, une situation connue sous le nom de 'chargement thermique'. Les jours particulièrement chauds, comme le mardi, peuvent mettre ces systèmes sous une forte pression.

Lire aussi: