- Avertissement de chaleur du sud-ouest mardi, jusqu'à 100 degrés.

Des jours chauds et humides sont prévus par le Service météorologique allemand (DWD) pour le Sud-Ouest et mettent en garde contre des épisodes de "stress thermique extrême". Les météorologues prévoient un pic de chaleur le mardi avec jusqu'à 37 degrés. Cela pourrait battre le record de chaleur annuelle de 35,4 degrés à la fin du mois de juillet à Müllheim (Haut-Black Forest-Breisgau). En outre, il "deviendra de plus en plus humide", a déclaré un porte-parole du service météorologique. À partir du milieu de la semaine, il pourrait donc y avoir de fortes tempêtes.

Les prévisions indiquent "un stress thermique extrême"

Mais d'abord, il fera chaud le lundi avec jusqu'à 36 degrés dans le nord de l'Upper Rhine. Avec l'humidité et un vent faible, les températures pourraient ressentir jusqu'à 40 degrés, selon les prévisions. Dans les montagnes, des températures maximales de 29 degrés sont attendues. Vers le soir, il devrait devenir localement humide. Le service météorologique prévoit des averses et des orages pour les montagnes et avec une faible probabilité pour l'Upper Swabia.

Les météorologues prévoient également "un stress thermique extrême" le mardi avec 29 degrés dans les montagnes et jusqu'à 37 degrés dans le Palatinat. "Je considère comme très probable que le record de chaleur annuelle sera battu à nouveau le mardi et restera en Bade-Wurtemberg", a déclaré le porte-parole du DWD. C'est la température la plus élevée mesurée en Allemagne cette année. En soirée, il peut y avoir des averses locales et des orages locaux.

Même pendant la nuit au début de la semaine, les températures ne descendront pas en dessous de 20 degrés dans certaines régions, ce qui rend possibles deux soi-disant nuits tropicales.

Des orages généralisés à mi-semaine

Le mercredi, les températures baisseront légèrement et atteindront des maxima de 26 à 32 degrés. Ensuite, dans le Sud-Ouest, il y aura des averses et des orages généralisés. De la grêle, des rafales et de fortes pluies sont également attendues, a-t-on dit.

Le DWD continue de mettre en garde contre "un stress thermique extrême", le prévoyant le mardi dans le Palatinat avec des températures allant jusqu'à 37 degrés. Le porte-parole du Service météorologique allemand pense également que le record de chaleur annuelle sera battu ce jour-là.

