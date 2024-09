Avertissement de catastrophe imminente émis par Gross concernant la centrale nucléaire de Saporichskaya

10:18 Le Gouverneur : Au moins deux morts dans les bombardements de LvivAu moins deux personnes ont péri lors des frappes aériennes russes (voir les entrées 06:17 et 05:29) dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv, selon un communiqué du gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyy, sur Telegram. Dix-neuf personnes ont été blessées.

06:53 L'Ukraine demande une aide agricole et de déminage supplémentaireL'Ukraine espère obtenir une aide supplémentaire pour la reconstruction de son secteur agricole et le déminage, selon le journal allemand "Rheinische Post", citant une réponse du gouvernement allemand à une question parlementaire. Cela comprend un programme de financement pour les terres agricoles proches de la ligne de front. "Le gouvernement allemand a été invité à considérer un soutien potentiel", indique le journal. Cela comprendrait une prime de sécurité pour le personnel. L'Ukraine a également demandé une prolongation d'un programme financé par le ministère de l'Agriculture fournissant des générateurs. "De plus, l'Ukraine a demandé un soutien pour le déminage des zones proches de la ligne de front", indique le journal. Selon le gouvernement allemand, le ministère de la Coopération économique et du Développement travaille déjà sur un projet de détection et de déminage.

06:17 Ukraine : Incendie suite à une attaque de drones Shahed russes sur LvivUn incendie s'est déclaré près de la gare ferroviaire principale de la ville ukrainienne de Lviv suite à des frappes aériennes russes (voir l'entrée 05:29), selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyy, sur Telegram. Deux bâtiments scolaires ont également été endommagés, avec de nombreuses fenêtres brisées et des débris de verre dans les rues. Kozytskyy a indiqué que plusieurs drones Shahed avaient été utilisés lors de la frappe russe. Les services de défense aérienne et de secours sont sur les lieux. Les écoles touchées restent fermées, selon le maire de Lviv, Andriy Sadovyy, sur Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées. Lviv se trouve à l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, et a été cible d'attaques à plusieurs reprises depuis le début de la guerre, bien qu'elle soit éloignée du front est.

La capitale ukrainienne, Kyiv, est touchée par une deuxième vague de frappes aériennes russes. La défense aérienne est active. Des témoins oculaires rapportent de multiples explosions aux abords de Kyiv, suggérant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Simultanément, l'armée signale une attaque de drone sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, près de la frontière polonaise. L'ensemble de l'Ukraine est sous alerte aérienne, selon l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. La Pologne active ses propres avions et ceux de ses alliés pour la troisième fois en huit jours afin de sécuriser l'espace aérien en réponse aux frappes aériennes et aux activités à longue portée russes, selon le Commandement des forces armées polonaises.

À la suite de l'attaque russe dévastatrice sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden promet d'envoyer des systèmes de défense aérienne supplémentaires à l'Ukraine. "Je condamne fermement cette attaque outrageante", déclare Biden. Washington continuera à soutenir militairement Kyiv, "y compris la fourniture de systèmes de défense aérienne et de capacités que le pays besoin pour protéger ses frontières". Selenskyj a réitéré son appel aux partenaires occidentaux après l'attaque, qui a fait au moins 51 morts, pour la livraison rapide de nouveaux systèmes de défense aérienne et l'utilisation des armes à longue portée déjà livrées pour frapper le territoire russe.

La Russie lance une nouvelle attaque de drones sur Kyiv. Les forces de défense aérienne ukrainiennes sont engagées pour repousser les attaques aux abords de la capitale, selon l'armée ukrainienne sur Telegram. Il n'y a pas encore d'informations sur le nombre de drones utilisés et les éventuels dommages. L'attaque nocturne fait partie d'une série de frappes aériennes russes sur la capitale ukrainienne qui se sont intensifiées ces dernières semaines.

L'Ukraine cherche à maintenir le contrôle sur les territoires occupés dans la région russe de Kursk jusqu'à ce que le président russe Poutine vienne à la table des négociations, selon le président Selenskyj dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC News. L'occupation des territoires est une partie cruciale du "plan de victoire", déclare Selenskyj. Cependant, l'Ukraine n'a pas besoin de territoire russe en général. Selenskyj ne précise pas si la conquête de territoire russe supplémentaire est prévue. L'opération de Kursk a été tenue secrète, même du président américain Biden.

23:16 : Après l'attaque de roquette sur Poltava : Zelensky plaide pour l'utilisation d'armes à longue portée Suite à l'attaque mortelle de missiles russes sur la ville de Poltava, Volodymyr Zelensky plaide en faveur de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. Il estime que la destruction des sites de lancement et des bases d'infrastructure des envahisseurs russes mettra fin à leurs frappes. Zelensky indique que le taux de mortalité à Poltava a atteint 51, avec 271 blessés, et que d'autres personnes pourraient encore être coincées sous les décombres.

22:06 : Zelensky limoge un autre haut responsable Selon le décret publié sur le site du président, Volodymyr Zelensky a limogé Rostyslav Shurma, servant comme premier député chef de l'office présidentiel. De plus, le président du parlement a annoncé la démission d'Olha Stefanishyna, ayant précédemment servi comme vice-premier ministre et ministre de l'intégration européenne en Ukraine. Plusieurs autres ministres avaient précédemment présenté leur démission. Le président Zelensky explique que cela vise à instituer des réformes destinées à renforcer le gouvernement. "La saison automnale sera cruciale. Nos institutions d'État doivent être ajustées pour permettre à l'Ukraine d'atteindre les accomplissements nécessaires", déclare Zelensky.

21:42 : Reporter de ntv à Poltava : "Les résidents ont décrit un moment terrifiant" L'Ukraine connaît l'une de ses plus lourdes attaques aériennes depuis le début du conflit. De nombreux morts et blessés ont été signalés. La reporter Kavita Sharma, parlant pour ntv, fournit une mise à jour sur la situation et relate le sentiment de panique des résidents lors de l'attaque de missiles.

ici.21:25 : L'Ukraine accuse la Russie de crimes de guerre Le Bureau du procureur général d'Ukraine accuse des soldats russes d'avoir assassiné des prisonniers de guerre. Des enquêtes ont été ouvertes sur l'exécution de trois prisonniers de guerre ukrainiens dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, selon le canal Telegram du bureau. Il est rapporté que les prisonniers ukrainiens ont quitté un abri les mains en l'air, avant d'être contraints de s'allonger et abattus dans le dos par les occupants russes, selon des vidéos en ligne circulant.

