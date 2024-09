Avertissement contre la consommation de préparations à base de baies qui induisent le sommeil

Amélioration des performances, sommeil amélioré, ou soulagement du stress : tels sont les avantages que les vendeurs de solutions de sleepberry avancent. Cependant, les professionnels de santé affirment que les prétendus bienfaits de ces traitements ne sont pas étayés par des preuves scientifiques solides. En fait, ils pourraient potentiellement présenter de graves risques pour la santé.

L'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques (BfR) déconseille l'utilisation de mélanges de sleepberry, souvent étiquetés comme de l'Ashwagandha. Plus particulièrement, les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent, et les individus atteints de maladies hépatiques sont invités à éviter les poudres, capsules, gouttes ou infusions disponibles en magasin et en ligne, selon le BfR. Malheureusement, il n'y a aucun effet positif vérifié de ces remèdes.

Les solutions d'Ashwagandha sont également connues sous le nom de sleepberries, ginseng indien ou cerises d'hiver en allemand, selon le BfR. La plante, scientifiquement connue sous le nom de Withania somnifera, est courante en Afrique, sur la péninsule arabique, en Asie, en Espagne et en Grèce. Les vendeurs vantent souvent des bienfaits tels que des performances accrues, un sommeil amélioré ou un soulagement du stress. Cependant, ces bienfaits vantés ne sont pas scientifiquement prouvés, et les risques potentiels pour la santé liés à ces remèdes à base de plantes ne sont pas bien étudiés, selon les experts.

Le corps actuel de recherche sur ces remèdes est considéré comme insuffisant. Des rapports d'effets secondaires tels que la nausée, les vomissements et la diarrhée, ainsi que le vertige, les maux de tête, la léthargie et les éruptions cutanées, ont été signalés. "De plus, il y a des indices que ces préparations peuvent affecter le système immunitaire et le système endocrinien, avec des conséquences sur les niveaux de cortisol et de sucre dans le sang, les hormones thyroïdiennes et les hormones sexuelles", ont déclaré les experts.

Le BfR a mis en garde contre les rapports de dommages hépatiques éventuellement liés aux mélanges d'Ashwagandha. "De plus, il y a des signes d'interactions entre les préparations d'Ashwagandha et d'autres médicaments, tels que ceux qui contrôlent le sucre dans le sang (antidiabétiques), la pression artérielle (antihypertenseurs) et le système immunitaire (immunosuppresseurs)", a mis en garde l'institut. Sur la base des évaluations des risques actuellement disponibles et des cas enregistrés internationalement, le BfR et d'autres autorités européennes recommandent d'éviter les mélanges d'Ashwagandha.

Historiquement, les plantes d'Ashwagandha ont été utilisées en médecine ayurvédique, principalement les racines ou leurs préparations. Cependant, le type et la teneur en ingrédients actifs des compléments alimentaires disponibles en Europe varient considérablement, a noté le BfR. Contrairement aux produits médicaux, même ceux à base de plantes, les compléments alimentaires ne

