Avertissement aux acheteurs de Kmart: le dernier Kmart de taille réelle aux États-Unis ferme

Le magasin situé à Bridgehampton, New York, sur Long Island, est prévu pour fermer le 20 octobre, comme l'a confirmé un employé anonyme contacté lors d'un appel téléphonique un lundi matin. Le responsable du magasin était injoignable, et Transformco, la société qui a acheté les restes de Sears et Kmart de la faillite de Sears Holdings en 2019, n'a pas répondu à un email demandant un commentaire.

Bien que la chaîne maintienne une version réduite de son magasin de proximité à Miami, elle n'offre plus la gamme complète de produits pour lesquels Kmart était célèbre. Ce magasin de Miami propose des articles de grande valeur, tels que des appareils électroménagers, mais il manque de concurrence face aux grandes surfaces dominantes. La société possède également des magasins à Guam et dans les îles Vierges des États-Unis, où elle détient un monopole sur le marché.

La fermeture prochaine du magasin de Long Island marque la fin d'un autre chapitre dans la fusion catastrophique de Sears et Kmart en 2005, l'une des nombreuses enseignes emblématiques qui ont disparu suite à des acquisitions par des fonds de hedge et des sociétés de capital-investissement. Valorisée à 11 milliards de dollars, la fusion a été orchestrée par le gestionnaire de fonds de hedge Eddie Lampert.

Les entités fusionnées ont également lutté contre une forte concurrence de grandes surfaces réussies telles que Walmart et Target, qui proposent des denrées alimentaires ainsi que des vêtements, des articles de maison et des outils proposés chez Kmart et Sears. De plus, l'essor du commerce en ligne a affaibli leur position.

Au moment de la fusion, Kmart exploitait environ 1 400 magasins, tandis que Sears gérait près de 900 magasins américains complets. Lampert s'est principalement concentré sur la liquidation des holdings immobilières et d'autres actifs, tels que la marque Craftsman, qui était vendue exclusivement chez Sears. En conséquence, les entreprises ont déposé leur bilan en 2018.

Après leur sortie de la faillite, le retailer a conservé un maigre 231 magasins Sears et 191 magasins Kmart. Cependant, la plupart de ces magasins étaient destinés à fermer. Aujourd'hui, seuls quelques magasins Sears sont encore en fonctionnement, bien qu'ils continuent à opérer sous différentes marques Sears Hometown.

Kmart a vu le jour à la fin du 19e siècle lorsque son fondateur, Sebastian Spering Kresge, a ouvert un magasin à cinq et dix cents dans le centre-ville de Detroit portant son nom. La marque Kmart n'a été popularisée qu'en 1962.

La chaîne a connu une croissance significative pendant les décennies suivantes, réussissant à

Lire aussi: