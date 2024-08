- Avec une cascade, il passe à Los Angeles

Des bruits circulaient depuis un certain temps, et juste avant minuit, ils sont devenus réalité : lors de la cérémonie de clôture à Paris dimanche soir (11 août), l'acteur hollywoodien Tom Cruise (62 ans) a remis les Jeux olympiques à l'hôte suivant, Los Angeles, avec un stunt. L'acteur, connu pour réaliser ses propres cascades, a sauté du Stade de France, maintenu par une corde, a arraché le drapeau olympique des mains du maire de Los Angeles, Karen Bass (70 ans), et de la gymnaste star Simone Biles (27 ans), avant de filer hors du stade à moto.

Destination Hollywood

Le public a ensuite regardé une vidéo préenregistrée montrant le voyage du drapeau à travers les rues de Paris, passant devant des monuments comme la Tour Eiffel, jusqu'à un avion qui l'attendait. "Je suis en route", a dit Cruise, en enfilant son équipement de parachutisme sur fond de "By the Way" du groupe américain Red Hot Chili Peppers, au-dessus de la Californie.

Cruise a ensuite sauté de l'avion et s'est dirigé vers le célèbre panneau Hollywood, où il a transformé les "O" en anneaux olympiques avant de passer le drapeau à la cycliste olympique Kate Courtney (28 ans). Courtney, avec l'aide des olympiens Michael Johnson (56 ans) et Jagger Eaton (23 ans), a roulé à travers Los Angeles jusqu'à un concert des Red Hot Chili Peppers à Venice Beach, où les stars américaines Billie Eilish (22 ans) et Snoop Dogg (52 ans) ont également joué.

L'histoire de Tom Cruise avec les Jeux olympiques

Cruise est un fan et un supporter des Jeux olympiques depuis longtemps et a porté la torche olympique au Dodger Stadium lors de la partie de Los Angeles du relais de la torche olympique en 2004. Il était également présent à divers événements des récents Jeux de Paris, notamment certaines compétitions de natation le 27 juillet, le tour de qualification de gymnastique féminine le 28 juillet, et la finale du tournoi féminin de football le 10 août, où les États-Unis ont remporté la médaille d'or contre le Brésil.

Les Jeux olympiques auront lieu à Los Angeles du 14 au 30 juillet 2028, pour la troisième fois après 1932 et 1984.

During the upcoming Olympic Games in Los Angeles from 2028, celebrities like Billie Eilish and Snoop Dogg are expected to perform, just as they did at the pre-handover ceremony in Venice Beach.

