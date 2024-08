- Avec un kilo de cocaïne en décharge

En raison du trafic de drogue, le tribunal régional de Traunstein a condamné un homme précédemment condamné de Freilassing à sept ans et trois mois de prison. L'homme de 36 ans est soupçonné d'avoir été impliqué dans un trafic de drogue à grande échelle de décembre 2020 à la fin mars 2021, comme l'ont annoncé le tribunal et le parquet.

Il est accusé d'avoir été impliqué dans dix cas, en partie avec de la cocaïne et en partie avec du cannabis, en faisant passer de la drogue à la frontière dans deux de ces cas. Au total, il est dit qu'il s'agit de 1,9 kilogramme de cocaïne et d'environ 18 kilogrammes de marijuana.

La sentence du 24 juillet n'est pas encore définitive, car le défendeur a fait appel.

Cocaïne et stylo de l'étude d'avocats dans le sac à dos

L'homme a été arrêté par les enquêteurs alors qu'il était censé rouler à bicyclette avec un kilogramme de cocaïne dans son sac à dos à la fin mars 2021. Lorsque deux officiers des douanes de l'unité de contrôle de Traunstein ont voulu vérifier l'homme, il s'est enfui.

Il est dit qu'il a jeté le sac à dos sur le toit d'un garage dans la zone urbaine de Freilassing. Les deux officiers des douanes ont trouvé sept paquets de cocaïne d'une très haute pureté de plus de 90 pour cent - et un stylo avec le nom d'un cabinet d'avocats qui avait défendu l'homme dans une affaire criminelle précédente. Une trace d'ADN a été trouvée sur les bretelles du sac à dos, qui a été attribuée à lui.

En plus de la peine de prison de sept ans et trois mois, le tribunal a ordonné la confiscation de biens d'une valeur de 154 500 euros, basée sur un prix de vente minimum de 65 euros par gramme de cocaïne et 6 euros par gramme de marijuana.

