- Avec notre fils Christian à la finale de handball.

L'équipe masculine de handball danoise a remporté la médaille d'or dimanche après-midi (11 août) avec une victoire claire de 39:26 contre l'équipe allemande, offrant ainsi à la Danemark sa deuxième médaille d'or lors de la dernière journée des Jeux. L'équipe a également pu compter sur un porte-bonheur spécial dans le public : le roi Frederik X du Danemark (56 ans) était présent au Stade Pierre Mauroy à Lille, accompagné de son fils, le prince Christian (18 ans).

Le roi et son fils encouragent les handballeurs

Avant le match, le compte Instagram officiel de la maison royale danoise a partagé une photo de Frederik et Christian assis dans les gradins, avec la légende : "Nous serons assis dans les gradins pour le match de demi-finale. Espérons que le Danemark puisse terminer les Jeux olympiques avec une médaille d'or."

Leur soutien a dû porter ses fruits : après le match, le palais a partagé d'autres photos du duo père-fils et des joueurs, dont une où ils font tous le signe de la victoire. La légende disait : "Félicitations pour l'or !"

Le roi Frederik X avait déjà assisté aux Jeux olympiques à Paris, visitant des athlètes à la maison norvégienne et assistant à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Début août, la reine Mary (52 ans) était présente pour soutenir Cathrine Laudrup-Dufour, Nanna Skodborg Merrald et Daniel Bachmann Andersen lorsqu'ils ont remporté la médaille d'argent en dressage par équipe.

Les hommes et les garçons dans les gradins ont célébré avec le roi Frederik X et son fils, le prince Christian, en faisant le signe de la victoire, saluant ainsi la victoire de l'équipe masculine de handball du Danemark. Beaucoup d'hommes et de garçons dans le public ont partagé l'expérience agréable de voir l'équipe remporter une deuxième médaille d'or aux Jeux olympiques.

