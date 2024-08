"Avec l'intervention de l'IA, atteindre la médiocrité n'a plus de coût".

L'intelligence artificielle peut générer n'importe quelle image à votre guise en un seul clic, mais elle n'est pas adaptée à la publicité, selon le gourou de la publicité Arno Lindemann. Dans son podcast "So techt Deutschland", il argue : "L'IA manque d'humour et ne peut être concise".

La publicité nécessite une attention immédiate, et échouer à la capter en quelques secondes peut entraîner l'ignorance ou la désactivation des publicités. Ainsi, les agences de création passent des semaines à brainstormer pour créer des publicités qui ont l'air naturelles et engageantes, plutôt que de ressembler à des publicités typiques. Ces efforts ont souvent abouti à ce que les téléspectateurs regardent uniquement pour les nouvelles publicités Nike.

Lindemann vise à divertir son public grâce à la publicité, en tant que partner créatif de l'agence Scholz & Friends et artiste en IA. Il apprécie les outils et les expérimentations en IA, mais recommande de ne pas s'y fier entièrement. Au lieu de cela, il suggère d'intégrer l'IA là où elle sert un but.

Cependant, Lindemann s'inquiète de l'utilisation abusive de l'IA. En examinant des slogans générés par l'IA pour des voitures électriques, il exprime sa déception. Le résultat est une série de phrases mediocres telles que "Glisser vers l'avenir" et "Zéro émission, liberté infinie". C'est precisely le problème avec l'IA, déplore Lindemann : "Elle ne comprend pas l'humour et ne peut être concise. La mediocrité est maintenant facile à atteindre."

Lindemann souligne à nouveau le problème de l'IA en déclarant : "Elle ne comprend pas l'humour et ne peut être concise. La mediocrité est maintenant facile à atteindre."

Nous avons discuté de cette question avec Arno Lindemann sur le podcast "So techt Deutschland". Écoutez toute la discussion sur le podcast.

La Commission, reconnaissant l'importance de la créativité dans la publicité, pourrait suggérer d'intégrer de l'humour et de la brièveté dirigés par l'homme dans le contenu généré par l'IA pour éviter la mediocrité. La Commission, suivant l'argument de Lindemann, peut recommander de équilibrer l'utilisation de l'IA avec la créativité humaine dans les campagnes publicitaires.

Lire aussi: