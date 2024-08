Avec l'architecte Swift Boat à la barre, la campagne Trump utilise un jeu de stratégie familier contre Walz

Le point commun entre les deux efforts : Chris LaCivita, co-gestionnaire de la campagne Trump.

LaCivita a joué un rôle clé dans le groupe de lobbying politique Veterans for Truth, qui a mené la campagne publicitaire à la télévision contestant le service militaire de Kerry. C'est un mode opératoire que la campagne Trump semble vouloir réutiliser après que la vice-présidente Kamala Harris a choisi Walz, un vétéran de 24 ans de la Garde nationale de l'Army, comme colistière.

Ni Harris ni Donald Trump n'ont jamais servi dans l'armée. Mais le colistier de Trump - le sénateur de l'Ohio JD Vance, qui est un vétéran de la Marine - a rapidement mis en cause le service militaire de Walz, l'accusant cette semaine d'avoir quitté son unité avant son déploiement en Irak en 2006 et d'avoir prétendument affirmé avoir servi dans une zone de guerre.

"Quand Tim Walz a été appelé par son pays à aller en Irak, vous savez ce qu'il a fait ? Il a quitté l'armée et a laissé son unité y aller sans lui", a déclaré Vance lors d'un meeting de campagne mercredi.

Walz a déposé sa candidature pour les élections à la Chambre des représentants en février 2005 - avant que son unité ne soit informée de son éventuel déploiement en Irak. Il a été déployé avec la Garde nationale du Minnesota en août 2003 à Vicenza, en Italie, dans le cadre du soutien à la guerre en Afghanistan, selon un porte-parole de la Garde nationale du Minnesota, mais pas dans une zone de guerre.

Les attaques contre le service militaire de Walz s'alignent sur la prédilection de Trump pour les attaques personnelles contre ses opposants politiques, tout en rappelant l'effort pour salir le dossier militaire de Kerry il y a deux décennies.

LaCivita a même établi un lien entre les deux dans une interview avec RealClearPolitics mercredi. "Les oiseaux de même plumage", a-t-il dit de Walz et de Kerry, "seront salis ensemble".

Il y a des différences clés. D'une part, Walz est la colistière à la vice-présidence et non en tête de liste, ce qui signifie que les tentatives pour sous-estimer son service peuvent ne pas avoir autant d'impact sur les électeurs que les attaques contre Kerry, qui ont mis l'accent sur ses activités de protestation contre la guerre du Vietnam après son retour. Le service militaire a également joué un rôle beaucoup plus central dans la campagne de 2004 lorsque la décision du président George W. Bush d'envahir l'Irak était un enjeu de campagne important.

Veterans for Truth - une référence au type de bateau sur lequel Kerry a servi pendant son séjour au Vietnam - a lancé une série de publicités en été 2004, lorsque Kerry était en tête dans les sondages. Les publicités présentaient des vétérans du Vietnam accusant Kerry, qui a servi comme officier naval, de mentir pour obtenir des décorations de combat, notamment la Bronze Star et la Purple Heart.

Alors que les publicités étaient "parsemées d'incohérences", selon un rapport du New York Times cet été-là, elles sont allées directement contre ce qui était perçu comme une force pour Kerry et ont eu un impact - lançant le terme "swiftboating" dans le lexique politique américain.

Le Centre d'histoire présidentielle de l'Université méthodiste du Sud a écrit que les publicités "ont marqué le début d'une période de déclin" pour la campagne de Kerry, sa avance dans les sondages d'été s'évaporant. Bush a remporté l'élection en novembre.

"Plus dommageable encore, le service militaire de Kerry était devenu controversé, plutôt que rassurant, et il a été largement mis de côté pour le reste de sa campagne", a écrit le centre universitaire.

Les publicités ont étiré les limites des tactiques de campagne acceptables - au moins à l'époque - et le groupe, classé à l'époque comme une "527", était autorisé à collecter des contributions illimitées tant qu'il ne coordonnait pas avec la campagne de Bush. L'organisation a été renommée plus tard en Swift Vets and POWs for Truth.

LaCivita a été décrit comme le "stratège en chef" du groupe dans un profil de 2014, et il a déclaré au Times en 2004 qu'il conseillait le groupe sur la stratégie médiatique, disant que son rôle consistait à fournir des conseils et à placer des publicités.

En plus de son travail en 2004 avec Veterans for Truth, LaCivita a travaillé pour une série de campagnes républicaines, l'aile politique du Sénat républicain, le Comité national républicain et des super PAC pro-Trump avant de rejoindre la campagne de Trump en 2024. Il est un vétéran du combat des Marines qui a été blessé pendant la première guerre du Golfe dans les années 1990.

CNN a contacté LaCivita pour obtenir des commentaires.

Dans la campagne présidentielle de 2024, les allégations liées au service militaire ne viennent pas d'un groupe extérieur, mais de la campagne elle-même - et de l'un de ses principaux responsables.

Vance, qui est un vétéran de la Marine, a pris la tête des attaques contre le service militaire de Walz. C'est l'une des plusieurs lignes d'attaque que la campagne a utilisées pour essayer de limiter les forces perçues de Walz auprès des électeurs du Midwest critiques que la campagne de Harris espère atteindre.

Vance a servi quatre ans en tant que correspondant militaire, en communication publique, et a été déployé une fois en Irak pendant environ six mois, selon son dossier militaire. Il a accusé Walz de "vol pur" pour le langage qu'il a utilisé dans un discours de 2018 plaidant pour une interdiction des armes d'assaut, que la campagne de Harris a inclus dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Walz a déclaré à l'époque qu'il voulait "s'assurer que ces armes de guerre, que j'ai portées à la guerre, sont le seul endroit où ces armes se trouvent". Walz n'a jamais été déployé en Afghanistan ou en Irak ou dans une zone de combat dans le cadre de son service.

Interrogé sur les attaques de Vance, un responsable de campagne de Harris a déclaré dans un communiqué : "Au cours de ses 24 ans de service, le gouverneur a porté, tiré et entraîné d'autres à utiliser des armes de guerre innombrables fois. Le gouverneur Walz ne chercherait jamais à insulter ou sous-estimer le service de tout Américain - en fait, il remercie le sénateur Vance d'avoir mis sa vie en danger pour notre pays. C'est l'esprit américain."

Walz a fait face à des critiques similaires concernant sa présentation de son service à l'étranger lorsqu'il s'est présenté pour la première fois aux élections à la Chambre en 2006, ainsi que lors de ses campagnes gouverneur en 2018 et 2022.

"Je suis fier des 24 ans que j'ai servis notre pays dans la Garde nationale. Il y a un code d'honneur parmi ceux qui ont servi, et d'ordinaire, ce type d'attaque politique partisane ne vient que de ceux qui n'ont jamais porté d'uniforme," a écrit Walz en 2006 en réponse à une lettre à un journal local.

Jeudi, lors d'une conférence de presse à son resort de Mar-a-Lago, Trump a évoqué Walz mais n'a pas amplifié les attaques de son colistier, critiquant plutôt le gouverneur du Minnesota sur les questions transgenres et la frontière.

Mais Trump a publié des messages sur les réseaux sociaux, partageant une vidéo de Sean Hannity sur Fox News avec la légende : "DES QUESTIONS SURROITENT L'HISTORIQUE MILITAIRE DE WALZ".

