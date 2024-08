- Avec des tambours et de la musique de vent, le Folkfest de Gäuboden commence

Des milliers de spectateurs ont assisté au défilé de costumes traditionnels grandioses lors du Gäubodenvolkfest de Straubing. Un soir d'été doux, les hôtes du festival ont parcouru le centre-ville dans des chars décorés tirés par des chevaux. Ils étaient accompagnés de nombreux groupes folkloriques et musicaux, ainsi que de corporations d'artisans. Avec environ 1,3 million de visiteurs, le Gäubodenvolkfest est considéré comme le deuxième plus grand festival folklorique de Bavière.

Environ 3 500 personnes ont participé au défilé traditionnel, qui a parcouru un trajet de deux kilomètres jusqu'au site du festival. Contrairement à Munich, il n'y a pas de cérémonie officielle de mise en perce du tonneau de bière ici. Selon la légende, cela serait dû à l'ancien maire de Straubing, Otto Höchtl, qui dans les années 1950, par respect pour Munich, avait renoncé à copier cette tradition.

Ainsi, le festival de Straubing a commencé sans le cri de "Ozapft is". Le festival, qui dure environ dix jours, est considéré comme la cinquième saison dans la ville de près de 50 000 habitants. Comme l'année précédente, il y aura deux fontaines d'eau potable cette année, qui se sont révélées très utiles lors de l'été chaud de 2023.

L'ouverture officielle aura lieu le samedi 10 août à 10 h. Le ministre bavarois de l'Économie, Hubert Aiwanger (Alliance libre), et le ministre des Transports, Christian Bernreiter (CSU), sont attendus pour prendre la parole. Le festival se poursuivra jusqu'au 19 août.

During the parade, some performers decided to move in their elaborate costumes, adding an enchanting spectacle for the viewers. Later in the evening, a few musicians opted to perform while moving in their intricate costumes, creating a unique blend of music and dance.

