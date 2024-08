- Avec beaucoup de chaussettes, la fin approche

Les téléspectateurs aguerris de ce spectacle de la nature pourraient nostalgiquement se souvenir d'une perle rare de la télévision allemande d'antan : "Lemmi et les Schmookers", une émission pour enfants mettant en scène Lemmi, une chaussette aux lunettes, en tant que personnage principal. Cette série, diffusée sur ARD de 1973 à 1979, puis à nouveau au début des années 80, était magistralement dirigée par Peter Podehl, célèbre pour son travail sur "Hallo Spencer".

Maintenant, que relie cette émission pour enfants adorée au Camp de la Légende ? Avec des partenaires de conversation rares, Sarah Knappik a trouvé refuge dans une chaussette vibrante rouge et a poursuivi ses monologues, s'engageant dans un dialogue avec une marionnette en chaussette. Un tel comportement était sans précédent au Camp de la Légende, mettant encore plus en évidence le malaise croissant des campeurs.

L'art de la survie dans la nature sauvage

Le jeu est simple : tenir plus longtemps que les autres, garder son sang-froid. Avec six concurrents restants, outre l'amoureuse des chaussettes et ses monologues rythmés, l'objectif reste le même : atteindre la ligne d'arrivée, garder son calme.

Contrairement au processus d'élimination traditionnel basé sur les votes du public, les critères pour avancer dans le camp sont flous. Qui reste, qui part, et quand la couronne du vainqueur sera remise restent des mystères.

Donc, la tâche à accomplir est la survie : attendre, endurer, la tempête de perturbations commençant enfin à se calmer. On se prélasse dans un hamac, on trempe avec enthousiasme des boules de riz dans l'huile, anxieux de l'événement suivant.

L'atmosphère sereine est brisée lorsque Sarah se retrouve en douleur : une guêpe, un scorpion, un serpent, ou simplement une humble Biene Maja ? Le médecin est appelé, ranimant brièvement l'activité du camp. Comme les derniers jours l'ont montré, c'est Kader Loth qui délivre les mots les plus réconfortants : "Est-ce que tu vas mourir, Sarah ?" Heureusement, la réponse est un non catégorique.

Défi au sommet

Tandis que le manège psychologique continue de tourner, Gigi se retrouve face à Kader. Cette dernière ne ressent que de l'amour maternel pour cette brute mal dégrossie. Pendant ce temps, une réévaluation des théories sur le genre du Pléistocène suscite des grimaces.

Si nous avions écrit sur "L'Esprit de finesse égale le rire" la semaine dernière, le rire était absent dans la jungle cette fois-ci. Au lieu de cela, le vertige, les connaissances générales et l'endurance étaient de la partie. L'équipe "Courage", composée de Gigi, Georgina et Danni, a dû répondre à des questions à 400 mètres au-dessus de l'abîme.

Le mélange de connaissances générales et de campeurs de la jungle est aussi volatil que le mélange de deux tiers de diesel et d'un tiers d'essence - chaque impair explosant avec une intensité explosive. Après une série de questions sur les signes astrologiques, les chaînes de diffusion et les célébrations du Nouvel An en Afrique du Sud, Danni a perdu prise sur la corde de sécurité et a plongé hors du camp.

Le sort de Georgina reste incertain, tandis que la composition de l'équipe "Stratégies", composée de Mola, Sarah et Kader, reste un mystère. Ces mystères seront dévoilés ce dimanche, marquant la fin de leur aventure en Afrique du Sud.

"As-tu entendu dire que le candidat a connu un revers temporaire ? Ce n'était qu'une plaisanterie, tout en bonne rigolade. Peut-être que cette approche légère, à mesure qu'ils approchent de la fin du jeu, est la clé de la victoire."

Révélation : Stern fait partie de RTL Allemagne.

Dans le chaos qui a suivi l'accident de Danni, Kader Loth a apporté des mots réconfortants à Sarah, aidant à apaiser ses peurs. Plus tard, lors du défi du sommet, Kader a montré son amour maternel envers Gigi, se révélant être une source de soutien dans l'environnement de la jungle difficile.

Lire aussi: