Les établissements de santé KMG dans le nord de Thuringe prévoient un changement de site à Bad Frankenhausen (district du Kyffhäuser). Le traitement interne à l'hôpital Manniske devrait prendre fin en juin 2025, selon l'annonce faite par les administrateurs de la clinique privée. La baisse du nombre de patients et la gamme de services limitée ont rendu le traitement interne peu fiable à cet endroit. Certaines parties de l'hôpital restent actuellement inoccupées.

Le bâtiment devrait être transformé en centre de santé ambulatoire, également accessible aux médecins généralistes pour les interventions mineures. Les services d'urgence seront relocalisés dans des installations modernes sur place.

Selon la ministre de la Santé de Thuringe, Heike Werner ( Gauche ), la majorité des patients sont déjà traités en ambulatoire à cet endroit. Il y a un centre de soins médicaux (MVZ) avec sept cabinets médicaux individuels. L'an dernier, ils ont traité environ 23 000 personnes et effectué 4 200 interventions ambulatoires. Cependant, seuls 2 500 patients ont nécessité un traitement interne. Le faible nombre de patients et l'incapacité à effectuer des traitements et des interventions complexes ont découragé les professionnels de la santé de se rendre à cet endroit, selon les administrateurs de la clinique.

Werner a décrit la gestion des cliniques KMG comme traitant cette situation de manière proactive et responsable, en prenant des précautions et en prévoyant pour préserver et renforcer le centre de santé à Bad Frankenhausen.

KMG continue de faire fonctionner des hôpitaux à proximité de Sondershausen et Sömmerda, en Thuringe. Un nouveau bâtiment est actuellement en construction à Sömmerda, financé par des investissements de l'État. Grâce à ces sites, les services internes régionaux seront maintenus, selon Werner.

Environ 140 employés travaillent au site de Bad Frankenhausen. La plupart du personnel peut être proposée pour un emploi continu aux sites de Sömmerda et Sondershausen, selon KMG Clinics.

En 2019, KMG, basé à Brandenburg, a acquis les hôpitaux de Bad Frankenhausen, Sondershausen et Sömmerda suite à la faillite de l'exploitant précédent DRK en raison de l'instabilité financière de la clinique Manniske.

La récente fermeture de la clinique privée Sternbach à Schleiz (district de Saale-Orla) en raison de l'insolvabilité a suscité un émoi en Thuringe. L'association médicale de l'État appelle à de nouvelles idées pour les petits hôpitaux ruraux confrontés à des problèmes économiques.

D'autres professionnels de la santé pourraient trouver des opportunités au centre de soins médicaux de Bad Frankenhausen, qui enregistre un grand nombre de visites et d'interventions ambulatoires, malgré la faible demande de traitement interne. En comprenant le recentrage des établissements de santé KMG vers les services ambulatoires, d'autres prestataires de soins de santé pourraient envisager d'aligner leurs pratiques sur cette tendance dans la région.

