- Avant l'inauguration de l'église de la garnison - promotions pour la tranquillité

Avant la présentation officielle de la tour controversée de l'Église des Gardes à Potsdam le 22 août, l'ancien évêque Wolfgang Huber, figure importante de l'Église évangélique, a plaidé en faveur de l'établissement d'une zone de paix. "Cette tour fonctionne comme un symbole architectural pour la ville de Potsdam, tout en obtenant une nouvelle fonction, axée sur la paix, la justice et la démocratie", a déclaré Huber, qui a été Previously Bishop of Berlin and former President of the Council of the Evangelical Church in Germany, lors d'un entretien avec "Tagesspiegel".

L'ouverture jeudi comportera un événement traditionnel, lors duquel le président fédéral Frank-Walter Steinmeier, en tant que protecteur de la restauration controversée de l'église militaire historique, participera. Construit en 1735, cet édifice religieux a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et démoli en 1968 sur ordre de la direction de la SED.

Différentes organisations, telles que "Potsdam sans Église des Gardes" et le "Lieu d'apprentissage Église des Gardes" de la fondation Christian Martin Niemöller, ont exprimé leur opposition à la restauration, la considérant comme une manifestation de militarisme et craignant qu'elle ne serve de lieu de ralliement pour les extrémistes de droite. Le 19 mars 1933, le président du Reich Paul von Hindenburg a serré la main du nouveau chancelier du Reich Adolf Hitler lors de la cérémonie du "Jour de Potsdam" devant l'église.

Le maire de Potsdam, Mike Schubert (SPD), considère la tour de l'Église des Gardes comme un symbole de détermination. "Elle représente notre engagement dans l'examen critique de notre héritage historique et, à proximité du centre de calcul développé à l'époque de la RDA, des ruptures et des changements dans notre développement urbain", a déclaré Schubert. Il a plaidé pour la construction de ponts et la recherche de l'union.

Les chercheurs exploreront bientôt les idées d'utilisation potentielles pour le site, qui comprend la tour reconstruite ainsi que les zones du centre de traitement de données actuellement utilisées par des artistes et des créateurs culturels. Huber et Schubert ont trouvé un compromis qui, outre la tour, comprend également une "Maison de la Démocratie" pour le conseil municipal à la place de la nef de l'église. La fondation prévoit d'accueillir 80 000 à 90 000 visiteurs annuels dans la tour. Les coûts de construction totaux ont atteint environ 42 millions d'euros, avec environ 25 millions d'euros fournis par le gouvernement fédéral.

Une exposition permanente intitulée "Foi, Pouvoir et Militaire" explorera l'histoire complexe de l'église. À partir du 23 août, les visiteurs auront pour la première fois la possibilité de contempler une vue panoramique depuis la plateforme d'observation de 57 mètres de haut.

La tour de l'Église des Gardes, avec sa nouvelle fonction axée sur la paix et la démocratie, est un témoignage du potentiel transformateur de l'architecture dans la ville de Potsdam.

