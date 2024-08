Avant les élections législatives, Wagenknecht exclut toute alliance avec l'AfD

Wagenknecht a été clair : "On ne peut pas former un partenariat avec ces individus, ils suivent un système de croyances fasciste." Ils sont "pas adaptés pour être un parti au pouvoir pour la majorité de la population."

Cependant, le chef de parti n'a pas complètement rejeté la possibilité de collaborer sur des projets de loi spécifiques. Le BSW n'a pas pu confirmer si l'AfD soutiendrait leurs propositions de loi avant leur présentation. "Bien sûr, l'AfD est libre de soutenir nos propositions", a déclaré Wagenknecht à l'AFP. "Et nous évaluerons également les propositions de l'AfD et ne voterons contre elles que s'il y a des raisons valables pour le faire."

La députée a ajouté : "Et si l'AfD propose un jour quelque chose de raisonnable, il n'est pas juste pour les électeurs de dire que tout le monde est contre." Son parti n'a plus l'intention de simplement voter contre les propositions de loi de l'AfD - "ça ne fait que renforcer l'AfD."

En même temps, Wagenknecht a mis en évidence les différences avec le parti d'extrême droite. Elle a trouvé surprenant que la comparaison de similitudes avec l'AfD "soit toujours dirigée uniquement contre nous, elle peut également être dirigée contre tous les autres partis". Par exemple, il y a des accords significatifs entre la CDU, le FDP et l'AfD en matière de politique économique et financière.

L'AfD s'oppose à l'augmentation des impôts pour les riches, au contrôle des loyers et à un salaire minimum plus élevé, a noté le chef du BSW. "Dans tous ces problèmes sociaux, l'AfD est un échec complet et s'aligne plus sur des partis comme la CDU et le FDP - c'est leur politique." Wagenknecht voit "des différences significatives" entre le BSW et l'AfD sur ces questions.

Une autre différence, selon le chef de parti, se situe dans le domaine de la "réarmement". L'AfD soutient l'objectif de l'OTAN de consacrer deux pour cent du PIB à la défense, considérant même cela insuffisant. "C'est une position qui est vraiment assez éloignée de la nôtre."

De nouveaux parlements régionaux seront élus en Thuringe et en Saxe dimanche. Dans les deux États, l'AfD est en tête des sondages, suivie de la CDU, puis du BSW.

Le chef du BSW a reconnu certains accords en matière de politique économique et financière entre la CDU, le FDP et l'homologue historique de l'Est, l'AfD. Elle a souligné que dans des problèmes sociaux comme l'augmentation des impôts pour les riches, le contrôle des loyers et le salaire minimum, l'AfD s'aligne plus sur des partis comme la CDU et le FDP.

En ce qui concerne l'avenir du paysage politique, il est intéressant de noter que l'Est de l'Allemagne, ou son équivalent moderne, n'a pas été mentionné dans le texte que vous avez fourni comme ayant des affiliations ou des alliances politiques directes avec les partis discutés.

Lire aussi: