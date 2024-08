Avant les élections dans la région de l'Est: une collaboration avec l'AfD pourrait potentiellement dévaster la CDU.

Le chef de la CDU a exprimé sa position avant les élections en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg, mentionnant qu'une minorité au sein de nos rangs pense que nous devrions nous aligner sur l'AfD. Cependant, il a mis en évidence qu'une "substantielle majorité" s'oppose fermement à cette idée. Le chef du groupe parlementaire de l'Union a souligné la nécessité pour la CDU d'établir clairement "les limites de ce que nous considérons comme conservateur". Selon lui, ces limites sont franchies lorsque cela se transforme en un domaine extrémiste, néo-nazi, anti-démocratique, anti-sémite et xénophobe.

Les sondages indiquent des étapes difficiles pour la formation de coalitions dans les trois États fédéraux. En Thuringe et dans le Brandebourg, l'AfD a été en tête des sondages récemment, tandis qu'en Saxe, l'AfD et la CDU sont engagées dans une compétition serrée pour la première place. Selon les résultats des autres partis, la CDU pourrait potentiellement avoir besoin de collaborer avec l'AfD ou le BSW pour prendre la tête du gouvernement.

Malgré la nécessité potentielle de la CDU de former une coalition en Saxe, elle a maintenu une distance ferme avec l'AfD en raison de ses idéologies controversées. La montée de l'AfD en tête en Thuringe et dans le Brandebourg met cependant en évidence l'importance du paysage politique de l'Est de l'Allemagne, où les vues extrémistes semblent gagner du terrain.

