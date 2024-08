- Avant les élections au Bundestag: les adversaires de l'AfD dans le secteur économique allemand

Il est indiqué que l'AfD a environ 30 % de soutien en Thuringe et en Saxe. Les élections auront lieu dans ces deux États fédéraux ce dimanche. Certaines entreprises et puissances économiques prennent désormais position sur le parti et ses principaux dirigeants.

Les Pays-Bas ont exprimé leur inquiétude quant à la popularité croissante de l'AfD en Allemagne, les résultats des élections en Thuringe et en Saxe étant surveillés de près en Europe. Certains analystes politiques comparent la montée des partis d'extrême droite dans les deux pays à la suite des élections aux Pays-Bas l'année dernière.

