Malheur en ville de Moselle - Avant l'effondrement: travaux de construction d'un hôtel à Moselle-Ort

Au moment du collapse de l'hôtel à Kröv sur la Moselle, des travaux de construction étaient toujours en cours mardi. "On peut dire qu'il y avait des activités de construction sur le bâtiment hier", a déclaré l'inspecteur de la protection contre l'incendie et les catastrophes du district de Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch. Si ces activités étaient en lien causal avec l'effondrement reste à déterminer par les expertises et les investigations.

La structure principale du bâtiment date du XVIIe siècle, a déclaré Teusch. "Autour de 1980, deux étages et demi ont été ajoutés au rez-de-chaussée." À cette époque, une structure de base a été construite sur des dalles à hourdis avec des structures de soutien. " exactly where the weak point was that led to the complete collapse of the first floor remains to be seen in expert opinions."

Il faut maintenant déterminer si quelque chose dans la structure de soutien de l'ancienne ossature a échoué.

L'effondrement de l'hôtel à Kröv a suscité des préoccupations au sein de l'industrie de l'hôtellerie locale, car il pourrait avoir un impact sur le tourisme dans la région. Malgré le charme historique du bâtiment, l'ajout de deux étages et demi dans les années 1980 a peut-être introduit de nouvelles complexités structurelles.

