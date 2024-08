- Avant le week-end, attendez-vous à des changements de température.

La météo dans le Land de Rhénanie-Palatinat et la Sarre sera marquée par une période de turbulence avant le week-end. Le service météorologique allemand prévoit des averses et des orages isolés avec de fortes précipitations pendant l'après-midi. La région sera également très chaude, voire caniculaire, avec des températures pouvant atteindre 32°C dans la Vorderpfalz. À l'inverse, les montagnes du nord resteront plus fraîches, avec des températures comprises entre 25 et 27°C.

D'après les prévisions météo, les pluies devraient commencer à diminuer samedi soir. Le ciel sera principalement nuageux, mais des averses et des orages isolés persisteront, associés à des températures comprises entre 19 et 13°C.

Le week-end sera marqué par le retour du soleil

Samedi, la plupart du ciel restera dégagé avec très peu de nuages. Les chances de précipitations resteront faibles, et les températures augmenteront à nouveau, atteignant environ 30°C. En ce qui concerne dimanche, le soleil fera son retour, mais le service météorologique prévoit des averses et des orages isolés dans les montagnes. Les températures continueront d'augmenter, atteignant 29 à 33°C, et environ 27°C en altitude.

La nouvelle semaine de travail débutera avec un temps changeant et chaud - des orages et de fortes pluies pourraient faire leur retour.

Selon le DWD, les orages prévus pour le week-end pourraient affecter certaines régions du Land de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre. Après un samedi clair et chaud, le DWD met en garde contre la possibilité de voir des orages revenir dimanche, notamment dans les montagnes.

Lire aussi: