- Avant le début significatif, Heidenheim adopte une stratégie pragmatique.

Frank Schmidt, le responsable de 1. FC Heidenheim, considère leur première apparition sur la scène européenne comme "naturellement quelque chose d'important". Cependant, il cherche à garder ses émotions sous contrôle avant le match aller des barrages de la Ligue Europa Conférence jeudi contre BK Häcken en Suède (19h). "En résumé : ce sont deux matchs où nous visons la qualification pour la phase de groupes. Nous visons le résultat qui nous mettra sur la bonne voie pour le prochain tour la semaine prochaine", a-t-il déclaré.

Les champions de la coupe de Suède et cinquièmes du championnat Allsvenskan sont actuellement en pleine forme, tandis que Heidenheim n'a joué qu'un seul match officiel jusqu'à présent. Samedi dernier, Heidenheim a remporté 4-0 contre FC 08 Villingen pour se qualifier pour le deuxième tour de la DFB-Pokal. "Pour nous, les préparations continuent. Nous cherchons à finaliser notre équipe titulaire dans les prochaines semaines", a déclaré Schmidt, évoquant les départs de joueurs clés tels que le meilleur buteur Tim Kleindienst et l'ailier Jan-Niklas Beste, pendant la pause estivale.

À Göteborg, Heidenheim pourra compter sur le soutien de plus de 500 supporteurs voyageant avec eux. "C'est un match historique, et les supporters en sont conscients", a déclaré le capitaine Patrick Mainka. "Nous pouvons exploiter cela et en tirer de la force. Nous cherchons à offrir un beau spectacle et voir où ce voyage nous mène."

