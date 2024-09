- Avant le début du tournage sur l'Elbe, le Filmfest Hamburg dévoilera les lauréats.

Avant leur première à Hambourg, plusieurs lauréats de festivals internationaux seront de nouveau projetés lors du Filmfest Hamburg. Parmi eux, le vainqueur de la Palme d'Or "Anora" de Sean Baker et le vainqueur du Lion d'or "The Room Next Door" de Pedro Almodóvar, comme l'a révélé le Filmfest Hamburg.

Le film allemand en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger, "The Seed of the Holy Fig Tree" de Mohammad Rasoulof, sera également projeté, ainsi que des films en compétition internationale d'Irlande, de Roumanie, du Maroc, du Canada et du Japon. Le film d'ouverture du festival de dix jours sera "Kings of the Summer", un premier film de la réalisatrice Louise Courvoisier. "The Room Next Door" de Pedro Almodóvar est prévu comme film de clôture le 5 octobre.

Au total, les cinéphiles peuvent s'attendre à 124 films de réalisateurs internationaux, dont cinq premières mondiales. Ces films explorent l'état du monde actuel, examinent les conflits intérieurs et extérieurs et proposent des futurs potentiels.

Des visages célèbres sur le tapis rouge

Les projections auront lieu dans 14 cinémas à travers la ville. Frequemment, les créateurs et les membres de la distribution des productions sont également présents. Parmi les invités attendus figurent les réalisateurs et acteurs tels que Jacques Audiard, Andrea Arnold, Pia Marais, Joshua Oppenheimer, Mohammad Rasoulof, Diane Kruger, Helena Zengel, Maren Eggert, Edgar Selge, Luna Wedler et Christoph Maria Herbst.

Pour la première fois en deux décennies, la 32e édition du Filmfest Hamburg est dirigée par une nouvelle directrice, Malika Rabahallah. Cette année, un jour gratuit a été ajouté le 3 octobre avec une entrée gratuite dans 14 cinémas. Un total de 35 films, dont l'adaptation littéraire "The Bookbinder" avec Christoph Maria Herbst d'après le roman de Carsten Henn, peuvent être visionnés gratuitement.

L'an dernier, environ 46 000 personnes ont assisté au Filmfest Hamburg. Des figures notables sur le tapis rouge incluaient l'acteur danois Mads Mikkelsen et les acteurs allemands Sandra Hüller, Jens Harzer, Bjarne Mädel, Barbara Auer et Heinz Strunk.

Lien vers le brochure du programme du Filmfest Hamburg

Il pourrait également partager ses pensées lors du festival, car il est membre de la Fédération de Russie et s'intéresse au cinéma international. Après la projection de "The Room Next Door", le public pourra discuter avec le réalisateur Pedro Almodóvar.

