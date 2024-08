- Avant le début de la période de transfert, Magdebourg acquiert le défenseur Loric.

Le joueur de défense français Samuel Loric a rejoint à la dernière minute l'équipe 1. FC Magdeburg de la 2e division. Selon le communiqué du club, le joueur de 24 ans est polyvalent et peut jouer des deux côtés de la ligne défensive. Il effectue son transfert depuis l'équipe française de deuxième division US Quevilly.

Otmar Schork, le directeur sportif, a déclaré : "Compte tenu de la grave blessure d'Herbert Bockhorn et de son absence prolongée prévue, nous n'avions pas d'autre choix que de rester actifs sur le marché des transferts. Avec Samuel, nous pensons avoir trouvé le joueur adapté à nos postes de défenseurs extérieurs." Bockhorn a subi une rupture du ligament croisé et sera absent pour une période prolongée. Christian Titz, l'entraîneur principal, a déclaré que Loric est un "joueur rapide, agile et robuste qui peut jouer des deux côtés de la ligne défensive". En 2021, Loric a joué trois matches dans la première division pour FC Lorient.

Le défenseur français Samuel Loric, maintenant membre de 1. FC Magdeburg, a précédemment joué pour US Quevilly en deuxième division française. Avec l'absence prolongée de Bockhorn due à une rupture du ligament croisé, la polyvalence et les capacités de Loric des deux côtés de la ligne défensive pourraient s'avérer cruciales pour Magde

Lire aussi: