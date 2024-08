- Avant le début de la Coupe de Berlin: Augsbourg veut se réparer

Après l'élimination humiliante au premier tour de la saison dernière, le FC Augsbourg vise à se racheter dans la DFB-Pokal. L'entraîneur Jess Thorup a promis avant le match d'ouverture de la saison dimanche (13h00 CET, Sky) contre l'équipe de Regionalliga Viktoria Berlin : "C'est maintenant le moment pour nous de nous faire remarquer en coupe." Le Danois a pris les rênes des Swabians en cours de saison, manquant la défaite 0:2 contre SpVgg Unterhaching au premier tour. Il est prêt pour ses débuts en DFB-Pokal.

Thorup a souligné l'importance des compétitions de coupe et a fait une déclaration audacieuse : "Pour moi, il s'agit de rester dans la coupe le plus longtemps possible. Qui sait, nous nous rendons maintenant à Berlin - et peut-être que nous y retournerons plus tard." La finale de la DFB-Pokal aura lieu au stade olympique de Berlin le 24 mai 2025.

Thorup a également confirmé qu'il alignera tous les joueurs disponibles, à l'exception de Finn Dahmen et Robert Gumny blessés, y compris le nouveau joueur Marius Wolf, qui est encore en train de se mettre à niveau mais se sent bien. Kristijan Jakic, remis, est également de la partie.

Même les joueurs supposés partir, comme Felix Uduokhai, Ruben Vargas et Niklas Dorsch, font partie des plans de Thorup pour Berlin. "Les trois sont dans l'équipe et disponibles. Il s'agit de mettre sur le terrain la meilleure équipe possible", a répété l'entraîneur.

