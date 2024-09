Avant l'annonce du niveau d'alerte 3, le niveau de la mer de l'Elbe monte de façon persistante à 10h10.

Inondations de l'Elbe en Saxe : la situation empire, les niveaux de crue augmententLes inondations de l'Elbe en Saxe empirent, les niveaux de crue augmentant davantage. Selon les données du centre de crise régional, la valeur à Dresde était de 5,54 mètres ce matin. Les experts prévoient que le seuil des six mètres sera dépassé dans la journée. Une fois ce seuil dépassé, le deuxième niveau d'alerte le plus élevé, le niveau trois, s'appliquera, ce qui rend possible l'inondation de zones construites. Au poste de mesure de Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque, ce niveau a déjà été atteint, avec le niveau d'eau à 6,09 mètres. Le niveau trois d'alerte s'applique également à la Neiße lusacienne près de Görlitz à la frontière avec la Pologne, où l'eau se situait à 5,56 mètres, à quelques centimètres du niveau quatre d'alerte le plus élevé. En conséquence, une section de l'autoroute fédérale 99 à Görlitz a été fermée pour des raisons de sécurité, selon un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le niveau trois ici est de 4,80 mètres.

Premier décès lié aux inondations en République tchèque : 7 personnes portées disparuesIl y a eu un premier décès lié aux inondations en République tchèque. Les autorités rapportent également au moins sept personnes portées disparues. Une personne a péri dans la petite rivière Krasovka dans le district de Bruntál dans l'est de la Moravie-Silésie, selon le président de la police Martin Vondrasek sur la radio publique. Cela comprend trois personnes qui, avec une voiture, ont été emportées par une rivière en furie près de Jeseník dans les montagnes des Hrubý Jeseník. Il n'y a aucune trace du véhicule. Les autres personnes ont été emportées par divers cours d'eau tels que la rivière Otava. Un homme d'une maison de retraite à la frontière avec la Pologne est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala qualifie cela d'inondation "centennaire" - une inondation qui se produit statistiquement une fois par siècle au même endroit. Des décès liés aux inondations avaient Previously été rapportés d'autres pays de l'UE (voir l'entrée 06:40): un pompier est décédé en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

Femme secourue après être tombée dans la Neiße à GörlitzUne femme a été secourue après être tombée dans la Neiße à Görlitz. Selon les premiers rapports de police, la femme a glissé au bord de l'eau près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée dans la rivière. Elle a été emportée sur environ 700 mètres dans la Neiße avant de pouvoir se sortir près du barrage de Vierradmuhle. Elle est actuellement soignée à l'hôpital pour hypothermie.

THW se prépare à de grandes opérations sur l'Elbe et l'OderL'Agence Technique de Secours (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. "Nous nous préparons à déplacer des forces plus importantes sur l'Elbe et l'Oder", déclare le chef de département du THW Fritz-Helge Voss dans le "Morning Magazine" de ZDF. Il conseille aux personnes des zones touchées de se procurer une "petite réserve d'urgence". Voss déclare que l'Allemagne a été "chanceuse" jusqu'à présent mais attend toujours la situation météorologique extrême appropriée. Cependant, les rivières Elbe, Neiße et Oder sont attendues pour inonder dans les jours à venir. Ce week-end, le THW avait déjà déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Le chef de département du THW souligne que c'est déjà la quatrième situation d'inondation majeure en Allemagne cette année. Il déclare qu'il est "nécessaire" d'être préparé et d'investir dans l'équipement. "En fin de compte, ce sont des coûts d'adaptation au climat", déclare Voss.

Le cabinet polonais discutera de l'état de catastrophe dû aux inondationsLe Premier ministre Donald Tusk a convoqué son cabinet pour une réunion d'urgence en raison des importantes inondations dans le sud-ouest de la Pologne. Il a préparé un décret déclarant l'état de catastrophe, mais le cabinet doit l'approuver. Les pluies persistantes dans le sud-ouest de la Pologne, près de la frontière tchèque, ont causé des inondations importantes. Pendant la nuit, la ville de Nysa dans la région d'Opole a été particulièrement touchée. L'eau de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, est entrée dans la salle des urgences de l'hôpital local, comme le rapporte l'agence de presse PAP. Un total de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

Situation des inondations en Bavière : plus de pluie et niveaux d'eau en hausse attendusLa situation des inondations en Bavière reste tendue dans certaines zones, avec de la pluie prévue. La situation n'a pas significativement changé pendant la nuit dans les zones touchées, selon les quartiers généraux de la police. Il n'y a pas encore de feu vert, car le service d'information sur les inondations (HND) s'attend à une nouvelle hausse des niveaux d'eau avec le début pluvieux de la semaine. Le HND prévoit que les niveaux d'eau de la Danube à Passau, de la Vils à Vilshofen et de l'Isar à Munich augmenteront à nouveau. La situation devrait s'améliorer progressivement à partir de mercredi, selon le service météorologique allemand (DWD), qui prévoit des pluies continues des Alpes à l'avant-pays jusqu'à mardi, avec des quantités de pluie possibles de 40 à 70 litres par mètre carré, et jusqu'à 90 litres dans les vallées.

07:32 République tchèque : Pas de répit - les niveaux d'eau continuent de monterLes régions inondées et inondées de la République tchèque ne montrent aucun signe de soulagement. La crue de la rivière Morava (March) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, selon l'agence de presse CTK. Des rues entières ont été submergées à Litovel, une ville habitée par près de 10 000 personnes. Les autorités de la ville exhortent la population à ne pas obstructer les services d'urgence. Le maire prévient sur les réseaux sociaux : "Nous nous attendons à une augmentation supplémentaire du niveau d'eau de la rivière dans les heures à venir."

07:03 Rupture de barrage : Inondations dévastatrices en PologneLes préoccupations augmentent en Pologne après une rupture de barrage, car des inondations catastrophiques se dirigent vers la région de Glatzer Neiße. Des vidéos montrent la fureur des eaux de crue.

06:40 Inondations en Europe : Morts en Pologne et en RoumanieL'Europe fait face aux conséquences d'inondations séculaires, et la situation en Basse-Autriche est également délicate après de fortes précipitations. Plusieurs morts ont été signalés en raison des inondations dans divers pays de l'UE : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

06:12 Évacuations déclenchées par les inondations en République tchèqueDes tempêtes historiques ont entraîné l'inondation de villes entières telles que Jeseník dans les montagnes des Jeseníky et Krnov à la frontière polonaise tout au long du week-end. À Jeseník, les services de secours ont dû sauver des centaines de personnes en bateau et en hélicoptère. Alors que les eaux de crue se retirent, le risque de glissements de terrain persiste dans de nombreux endroits.

05:49 Passagers bloqués sur un bateau de croisière à Vienne

Les inondations causées par les fortes pluies sur le Danube ont laissé des dizaines de passagers bloqués sur un navire fluvial suisse à Vienne. Environ 100 passagers et environ 40 membres d'équipage sont actuellement incapables de quitter le "Thurgau Prestige", qui est ancré à la rive. Les médias rapportent que la passerelle vers le quai est inondée, empêchant les passagers de débarquer. Thurgau Travel a déclaré que la décision concernant le débarquement des passagers serait prise par les autorités locales. Les passagers ont été informés qu'ils pourraient devoir rester à bord jusqu'au moins mardi, selon le diffuseur suisse SRF. Le "Thurgau Prestige" était prévu pour voyager de Linz à Budapest et retour, mais est actuellement stationné à Vienne.

Alors que la tempête "Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a inondé la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Roumanie, causant au moins huit morts.

