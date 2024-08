- Avant la diffusion, son enthousiasme était au plus haut.

Au cours de la période de célébration de l'anniversaire du camp de jungle de RTL, les téléspectateurs ont pu observer l'état de Hanka Rackwitz (55 ans), qui est entrée dans l'émission avec enthousiasme et amabilité, se détériorant progressivement avec le temps. Le septième jour, l'ancienne agente immobilière de la télévision a choisi de quitter volontairement "Je suis une star - La bataille des légendes de la jungle". Depuis l'enregistrement, un peu de temps s'est écoulé avant que son départ ne soit diffusé le 22 août. Le lendemain de cette diffusion, la vétérane de la jungle a partagé ses réflexions sur divers sujets, y compris l'authenticité de l'émission et l'opinion des téléspectateurs sur le roi ou la reine de la jungle, lors d'une interview accordée à spot on news.

La rude épreuve du camp de jungle t'a-t-elle affectée et as-tu réussi à te remettre depuis ?

Hanka Rackwitz : Je me suis remise rapidement car je n'avais aucun regret d'avoir quitté volontairement le camp. Bien sûr, je n'étais pas entirely satisfaite en raison de ses inconvénients. Cependant, c'était la bonne décision. Cependant, à mesure que la date de diffusion approchait, je me suis inquiétée de l'impact potentiel sur ma vie que j'avais travaillé dur à construire. En regardant en arrière, j'ai douté de mes décisions et de mes actions et je me suis demandé si j'étais vraiment la personne que je croyais être. Et puis, que se passe-t-il lorsque l'Allemagne vous jette des pierres après la diffusion ?

As-tu regardé les épisodes précédents menant à ton départ de l'émission ?

Rackwitz : En bloquant la date de diffusion approchante, j'ai regardé les épisodes avec une coupe de prosecco à la main. C'était bizarre, cependant : j'entendais mon nom, je trouvais ma voix étrange... Cela semblait irréel.

Selon toi, le contenu diffusé était-il fidèle à la réalité ?

Rackwitz : Le montage était excellent et les événements ont été présentés tels qu'ils se sont réellement déroulés. Bien sûr, tout ne pouvait pas être montré, mais l'ambiance générale était représentée de manière réaliste. Au début, cela m'a rassurée car certains formats manipulent leur contenu. Mais comme dans un documentaire nature sur une mère léopard et ses petits, si elles sont présentées en train de chasser, cela semble impressionnant. Cependant, le documentaire pourrait également montrer une mère impala tuée par le même léopard. Cela dépend de la perspective, et c'est aussi intéressant dans des émissions comme le camp de jungle.

Rackwitz : Cela m'a déçue car aucun comportement n'avait de conséquences. Je n'étais plus sûr de ce qui était juste ou faux. Mon sens de la justice est très fort, et j'ai réagi fortement dans certaines situations. Si j'avais eu la "sage" Hanka de l'extérieur intervenir lors de ces moments, les choses auraient peut-être tourné différemment.

Rackwitz : L'arrivée d'Elena a aidé à restaurer un peu d'authenticité car tout le monde semblait agir comme des professionnels à nouveau. Cependant, les histoires partiellement mises en scène sur d'autres formats, Dubaï, les mères lions, etc., ou les disputes fabriquées, je ne pouvais plus les supporter. J'ai fait savoir mon mécontentement, et il était souvent suggéré que je parte. Finalement, c'était trop, et j'ai choisi d'arrêter le manège pour mon passé et mon présent.

Vous savez déjà qui a remporté la jungle camp des légendes.aimerais-tu féliciter la reine/le roi de la jungle ?

Rackwitz : Je suis satisfaite du vainqueur, et je peux le confirmer. (rires)

Qu'est-ce qui suit, vas-tu apparaître dans des projets télévisés à venir ?

Rackwitz : Pas pour le moment. J'ai besoin de temps pour me remettre d'abord. Je n'avais pas anticipé l'impact émotionnel que cela aurait sur moi. Cependant, je peux reveal

