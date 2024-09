Avant la confrontation avec Raab, la salle est soigneusement scellée.

À la suite du combat Tyson Fury vs. Aleksandar Usyk, avant Regina Halmich contre Stefan Raab : Les informations sur le match de boxe des célébrités sont rares avant le début de l'événement. Un voile de mystère entoure la scène.

Le 14 septembre, en soirée, Stefan Raab fait son retour sur le devant de la scène après une absence de presque dix ans. RTL diffusera le spectacle "Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich" à partir de 20h15, marquant le troisième affrontement entre le légendaire présentateur et l'ancienne championne du monde.

En amont de cet événement très attendu, les détails concernant les préparatifs sont rares, en particulier l'état physique de Stefan Raab. Malgré des extraits de vidéos récentes sur les réseaux sociaux, leur fiabilité est douteuse. Il semble que Raab se cache sous un costume gras et un lourd maquillage.

Même le journaliste de RTL, Sebastian Klimpke, a été prudent avec son téléphone lors de sa visite à la PSD Bank Dome à Düsseldorf. Il n'a montré que la zone d'accueil, soigneusement conçue comme un ring de boxe. Il a révélé quelques célébrités attendues : Stefano Zarrella, Jens "Knossi" Knossalla et Jan Hofer.

Le journal "Bild" a confirmé que la PSD Bank Dome est hermétique et stricte. Leur journaliste sur place a été rapidement rappelé à l'ordre par la sécurité : "Qu'est-ce que vous faites ici ? Pas de photos, s'il vous plaît !" Cependant, le tabloïd a réussi à obtenir quelques informations, bien qu'elles ne soient pas encore officiellement vérifiées par la chaîne. Raab est censé faire son entrée à 22h, malgré la diffusion qui commence à 20h15. Son entrée devrait durer environ 45 minutes. Le journal rapporte également que Raab a effectué une inspection secrète de la salle vendredi, portant un masque de ski avec un motif de camouflage pour préserver son anonymat. Un témoin a rapporté que Raab avait l'air "très en forme".

